Melania Trump se recupera de sorpresiva operación del riñón

De manera sorpresiva se anunció que la primera dama de los Estados Unidos de América, Melania Trump, tuvo que ser sometida a una operación para superar unas afecciones de salud originadas en su riñón.

La Casa Blanca emitió un repentino comunicado explicando de manera muy somera que la señora Trump, esposa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que afrontar el procedimiento quirúrgico para solventar unos problemas de salud.

El comunicado oficial refiere que Melania Trump afrontó un “procedimiento que fue exitoso y no hubo complicaciones” al momento de atender la “afección benigna” de la Primera Dama.

La operación se desarrolló en el Hospital Militar Walter Reed, ubicado a las afueras de Washington, ciudad capital, y donde generalmente se tratan médicamente las familias presidenciales.

“La primera dama espera una recuperación completa para que pueda continuar con su trabajo para los niños en todas partes”, agregó el escueto comunicado que no entra en detalles, sembrando las dudas sobre dicha operación repentina que debió afrontar Melania Trump, de 48 años de edad.

Por su parte el presidente Donald Trump escribió en su cuenta polémica de la red social Twitter que todo marcha en orden. “Dirigiéndonos al Centro Médico Walter Reed para ver a nuestra gran Primera Dama, Melania. Procedimiento exitoso, ella está de buen ánimo. ¡Gracias a todos los bienintencionados!”, tuiteó.

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018