En Francia, una mujer murió luego de llamar a emergencias y recibir burlas en vez de ayuda

En diciembre de 2017, Naomi Musenga de 22 años, llamó al servicio de emergencia en Francia y en lugar de recibir la ayuda necesaria para su dolencia, la operadora se burlo y respondió sarcásticamente diciendo: "Usted se va a morir seguramente algún día, como todo el mundo". La joven fue humillada mientras expresaba que sufría de un fuerte dolor de vientre que no podría contener más.

Los encargados de los servicios de auxilio francés, rechazaron atender la emergencia, restándole importancia a la dolencia que expresaba Musenga. Hace un par de días, se abrió una investigación donde se dieron a conocer detalles del caso. El incidente ocurrió el diciembre pasado, cuando la madre de una niña de dieciocho meses trato de comunicarse con el SAMU, el Servicio Público de Urgencias Medicas Francés.

En la grabación obtenida por los familiares de la joven, se escucha como Naomi parece estar al borde de sus limites del dolor, y suplica ayuda. "Me duele el vientre", "me duele todo", "voy a morir", decía, con dificultades para poder expresarse. La única respuesta que recibió por parte de la operadora fue "Usted se va a morir seguramente algún día, como todo el mundo". Las respuestas sarcásticas y la burlo no solo vino por parte del personal del SAMU, sino también del Centro de tratamiento de alertas de los bomberos, que dispone de ambulancias.

La emergencia no fue atendida de manera oportuna de inmediato, sino hasta que la víctima llamara por segunda vez a los auxilios, en este momento el SAMU si intervino, pero ya era demasiado tarde. Una vez trasladada a un hospital de Estrasburgo la paciente sufrió un infarto por lo que fue transferida a reanimación, para luego fallecer.

La prensa local fue quien compartió esta impactante historia, la fiscalía de Estrasburgo abrió una investigación por no asistencia a una persona en peligro, por parte del ente encargado de evitar estos episodios. Según el informe de la autopsia realizada en enero de 2018, Naomi murió por "falla multivisceral por shock hemorrágico": varios órganos dejaron de funcionar".

Louange Musenga, hermana de la víctima, expreso ante los medios locales que van a tomar cartas en el asunto y dijo que loa bogados de la familia se encargarán de atender el caso, para que no quede impune lo sucedido con Naomi Musenga.

"Uno se pregunta cómo un ser humano puede hacer ese tipo de comentarios a alguien que está por morir".

Por otra parte, las autoridades pertinentes, la Ministra de Salud del país europeo, Agnès Buzyn, manifestó su profunda indignación sobre el caso, y aseguró que la familia contaba con el apoyo total del Estado. También anunció una investigación sobre lo sucedido. Este escándalo, reactivó las críticas a la falta de profesionalismo en los servicios de salud en Francia.