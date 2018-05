Dos hombres fueron arrestados en Las Vegas, luego de un tiroteo en Denny's

El pasado 9 de mayo, la policía de Las Vegas, publico una fotografía de un hombre que estaba siendo solicitado por las autoridades, luego de que se presentara un tiroteo cerca de Nellis Boulevard y Stewart Avenue.

Las autoridades declararon que dos hombres habían discutido con varias personas al salir de un local comercial. Luego de esto, uno de los sospechosos sacó un arma de fuego y empezó a disparar contra sus víctimas. El hombre disparó mientras cruzaba la calle y buscaban refugio en el estacionamiento de un local. Los traseúntes resultaron heridos.

Posteriormente, se conoció que una madre de la ciudad de Las Vegas, quedo atrapara en el medio del tiroteo cuando una bala perforó su auto. Ella, responde al nombre de Levina Robinson, y quedo en medio del fuego poniendo en riesgo la vida de su hijo que vio pasar la bala muy cerca.

Voluntarios de Rebuilding Every Community Around Peace realizaron un recorrido por el área cerca de Nellis y Stewart el miércoles. Kirstin Martínez representante de la organización declaró sobre lo ocurrido.

Ese mismo día se conoció la historia de Aaliyah Inghram, una niña de diez años, que sin pensarlo salvo a su hermanito cuando quedaron atrapados en medio del fuego cruzado. La niña dio sus declaraciones a "13 Action News".

Una vez que escucho los disparos, Aaliyah utilizó su cuerpo como escudo para proteger a su pequeño hermano de dieciocho meses de edad, dentro del automóvil en el que iban con su madre, quien intentaba comunicarse con la policía para pedir ayuda, mientras intentaba sacarlos a todos del carro. Samantha Tygret, madre de los niños, narro como fue el momento de terror que debieron vivir.

Cuando se le pregunto sobre el trabajo realizado por la policía de Las Vegas para evitar este tipo de incidentes, aseguro que los organismos de seguridad son capaces de hacer mucho, y la gente debería tener más respeto por la vida humana.

Finalmente han sido arrestados los responsables de este episodio de terror para los habitantes de Las Vegas. Tyrone England, de 18 años, y a Zachary Hewitt, de 20, fueron los responsables del tiroteo en Nellis Boulevard y Stewart Avenue. Fueron encontrados en la cuadra 700 de West Lone Mountain Road y puestos bajo custodia policial.

Great work by detectives! Two suspects were arrested in the triple shooting that occurred on May 8 near Nellis Blvd and Stewart. https://t.co/wmxBbLxRvy #LVMPDnews pic.twitter.com/Xlh5LA8PfW

— LVMPD (@LVMPD) May 10, 2018