Madre de tres niños casi lo pierde todo debido a una fuerte adicción al sexo

Rebbeca Barker, una madre de tres niños, de 37 años y oriunda de Inglaterra, casi lo pierde todo luego de pasar por una grave adicción al sexo, así confesó en una entrevista brindada a la BBC de Londres.

Su comportamiento comenzó luego de tener a su tercer hijo “Tener sexo era lo primero en lo que pensaba al levantarme -contó Rebecca, de 37 años.

No podía sacármelo de la cabeza. Yo sentía que todo me hacía pensar en eso. Creo que estaba vinculado a mi depresión y a la falta de serotonina. Yo sentía que el cuerpo entero me lo pedía”.