Modelo colombiano ahora es habitante de calle a causa de las drogas

Andrés Giraldo 29 años lleva siete años como habitante de calle en la ciudad de Medellín. Habla inglés perfectamente, incluso llegó a conocer varios países y fue modelo.

“Tengo mil y un labores que he hecho, mas ninguna la he consolidado…Tengo nueve semestres de derecho, las drogas, ese es mi problema, las drogas, esa es la llave para abrir el bajo mundo. En el bajo mundo, quien no consume drogas muere envuelto en la consciencia, la droga lo aleja todo de la verdadera realidad del mundo”.