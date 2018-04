Las indignantes burlas a #Cuéntalo, el hashtag que muestra testimonios de abusos y feminicidios

#Cuéntalo es un hasthag que nació de mano de la periodista Cristina Fallarás, al ver cómo la justicia española y los medios de ese país no expresaron justicia ni empatía hacia la víctima de la violación en grupo por parte de cinco sujetos que se hacían llamar "La Manada". De esta manera, mujeres de todo el mundo se unieron para contar testimonios de abuso, acoso, violaciones y feminicidios.

Pero, como siempre, ante estos casos, no faltan los hombres – y también las mujeres- que hacen mofa del asunto, deslegitimizando los casos o creyendo que por un rechazo sufren "violencia de género". También afirman que estos hashtags, como otros por el estilo, no sirven de nada.

A mi no me dan miedo los hombres. Las que se hacen llamar feministas, esas si, esas si me dan miedo. #cuentalo

#Cuentalo en honor a la verdad y nombra a todos los hombres asesinados en España al día, te lo aseguro son 3 veces más q las mujeres, pero ellos no se visibilizan porque al lobby LGBT no le sirve, ni a las feministas, ni a izquierda, ni a los magnates sociopatas como @georgesoros

Ante esto, varias usuarias de Twitter tampoco se quedaron calladas.

Te ríes del cuéntalo que han comenzado aquí los amigos acosadores contando sus experiencias maltratando a sus parejas los pobrecillos y te preguntas, ¿qué será lo próximo? PAM, in your face, un politólogo diciendo en lopaís que los hombres violan por BIOLOGÍA.

Yo lo hice tenía las pruebas y el de la Fiscalía me dijo que le parecía bonita y que me cuidara por que podría pasarme de nuevo, estaba mi hermana conmigo y me sentí humillada en ese momento, no volví a creer en las leyes y sus palabras las tengo grabadas en mi mente. 😭

