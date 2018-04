Un nuevo hecho bastante deplorable es noticia. A pesar de los intentos por proteger cada vez más a las mujeres, se siguen conociendo casos de agresión tanto física como psicológica. En esta ocasión, un intento de violación contra trabajadora en un café internet se convirtió en objeto de recriminación e indignación. No es para menos. Estos acontecimientos no deberían suceder.

Todo sucedió en un café internet. Allí, Paola Palacios, joven de 21 años y encargada de atender el establecimiento, fue llamada por un hombre que se encontraba en el lugar. La excusa para ello fue que supuestamente tenía problemas con su computador. La mujer, lejos de pensar que pasaría algo malo, llegó con disposición de ayudar. Sin embargo, el final sería inesperado.

Una vez ingresó a la cabina donde se encontraba el hombre, este tomó de la cintura a Paola e intentó subirle el vestido. La mujer forcejeó, gritó y logró escapar de las manos de este violador. Así narró la escena que padeció.

“Entra a la cabina, tiene problemas, me llama, me acerco para ayudarlo. Primero me hala, intenta besarme a la fuerza. No me dejo. Forcejeo con él en todo momento. Me empuja hacia el asiento y trata de que mis rodillas estén en el piso. Ahí, comienza a levantarme el vestido”

Por fortuna lograron identificar al agresor gracias a las cámaras de seguridad en medio de este intento de violación contra trabajadora en un café internet. De igual manera, el agresor dejó un papel con su nombre y número celular en un papel. Esto, obviamente, ayudó a su posterior captura.

