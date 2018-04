Video: Estudiante de reconocida universidad en Colombia grabó acoso sexual por parte de su profesor

Lizeth Lorena Sanabria, estudiante de la Universidad Nacional, denunció en la emisora de La W que había sido víctima de acoso sexual por parte de su director de maestría.

Motivada por una compañera y con el propósito que no le suceda a otra persona, decidió grabar el acoso del que era víctima, y del que había callado por temor de las consecuencias que pudiera traer su denuncia.

En el video dado a conocer este jueves, se observa como el docente después de una charla académica, intenta besarla en varias oportunidades, la abraza y hasta pone sus manos sobre su cola, mientras ella opone resistencia.

Durante la entrevista con la emisora Lizeth Lorena Sanabria reveló que desde que comenzó sus estudios de maestría, el docente se mostró muy amable y dispuesto a asesorarla, por lo que se ganó su confianza.

Sin embargo, en una ocasión cuando este le mostraba un experimento con láser en uno de los laboratorios de la Universidad Nacional, la llevó contra la pared y tocó su cintura y senos, pese a su rechazo.

“Yo me sentía muy mal y yo pensé en no volver a la universidad. Yo no quería saber nada. No quería volver. No me importaba perder lo que había invertido en tiempo y en dinero, pero me motivó que otra compañera, en ese tiempo de la decisión, me dijo: ‘Es que yo también le tengo miedo a ese profesor porque él me hizo algo, intentó meterme la lengua en la boca’", dijo la joven.