El tercer bebé de los Duques de Cambridge ¡Ya tiene nombre!

El Palacio de Kensington ha anunciado el nombre oficial del tercer bebé de los Duques de Cambridge. Kate Middleton y el príncipe Guillermo han escogido tres nombres para su nuevo hijo: Louis Arthur Charles.

El protocolo de la familia real británica establece que la primera en conocer el nombre de todo miembro de la familia debe ser la reina Isabel II, y así ha sido. Contando con la venia de la monarca los Duques de Cambridge ya pueden comenzar el desarrollo social del nuevo bebé.

Louis Arthur Charles¸ que apenas tiene cinco días de nacido, ocupa el quinto puesto en la línea de sucesión al trono de la corola del Reino Unido, tiene por encima a su abuelo Carlos, su padre Guillermo, y sus hermanos George y Charlotte.

"El duque y la duquesa de Cambridge están encantados de anunciar que han llamado a su hijo Luis Arturo Carlos. El bebé será conocido como su alteza real príncipe Luis de Cambridge", establece el Palacio de Kensington en su comunicado, expuesto a través de la res social Twitter.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.

The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 27, 2018