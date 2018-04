10 frases machistas que usan las colombianas para destruir a otra mujer

En Colombia el machismo se perpetúa en muchos aspectos de la vida cotidiana de una mujer. Pero también, las más machistas son las mujeres, al tener tan arraigados patrones que generan violencia para sus congéneres. Y, en algo tan cotidiano como las frases, es donde más se revelan todas estas taras de la sociedad que muchas mujeres colombianas reproducen unas a otras.

"Le falta pipí"

Una frase muy usada para deslegitimar a otra mujer que está cuestionando algo o que se opone- con fuerza- hacia un asunto con el que no está de acuerdo. Porque claro, para muchos que una mujer pelee la vuelve "loca" y como en el siglo XIX, todo se cura es con "sexo". Pero resulta que las mujeres pueden tener sexo, ponerse de mal humor o sencillamente tener argumentos para pelear por lo que consideran correcto.

"Vieja amargada"

Otro gran mito: la que no está de acuerdo o no encaja en ciertos estándares entonces nunca ha tenido una alegría en su vida, es una persona "con problemas psicológicos" (porque la salud mental, claro, está asociada a posiciones vitales), con problemas en su vida (porque una persona con problemas no puede opinar, ojo) y porque pensar no está asociado con la alegría que una mujer DEBE "" tener siempre en todos los momentos de su vida.

"Puras ganas de hacer show"

En una cultura donde no hay que destacar ni ser brillante, ni mucho menos diferenciarse so pena de ofender, denunciar es ganas de "llamar la atención" o de "hacer drama". Pero lo que no se dan cuenta muchas mujeres y hombres en Colombia es que hay dramas como violencia sexual, feminicidios y acoso a la orden del día y que ya era justo dar un tatequieto.

"Guisa inmunda"

El clasismo y el arribismo colombianos son algo que da risa y tristeza a la vez: así no tengas cierto potencial económico siempre te creerás "por arriba" de alguien. Eso, así sea en la vestimenta, porque aparentar viene de la vieja herencia de la hidalguía española. Entonces, si una mujer se viste- según su criterio de Anna Wintour wannabe- de "mal gusto", es una mujer que merece todo el slutshaming y la degradación posibles. Solo porque no es lo que ustedes son ni quiere serlo.

"Mínimo anoche el man no le dio"

Este es el "le falta pipí" pero reloaded. Si un hombre se enoja, vaya carácter, el tipo es duro de roer. Pero si eres mujer y te enojas, eres una perra o mínimo "te falta sexo". Y ya explicamos lo imbécil que puede llegar a ser este comentario.

"No hay tipo que se la aguante"

Es que los hombres son unos santos: "se aguantan" a sus parejas, no las escogen en condiciones de igualdad y respeto. Las mujeres somos unas "brujas" con mal carácter que todo el día se pasan atormentando a estos pobres seres, porque ellos nunca hacen nada ni nosotras tampoco.

"Así nadie se la va a comer"

O el típico "así nadie la va a mirar". Porque si uno no es delgado, no tiene cierta ropa, cierta longitud de pelo, cierta cara, ciertos ojos, ciertos labios, cierta cintura, entonces no es "elegible", no vale nada, porque nuestro valor está en que nos "elijan".

"El man la dejó por fácil"

Vale, que la gente se deja por infiel, pero esto es recíproco. ¿Por qué un hombre que monta cachos no es "fácil"?

"Eso le pasa por darlo rápido"

Es que el valor de una mujer radica en lo que tiene entre las piernas. Por Dios, ¿en qué siglo viven?

"El que no come guisa no coge defensas"

Vaya, es que pertenecer a cierta clase social te garantiza que ya no te vacunen contra nada en tu vida. ¿Qué tiene que ver su clasismo con la biología básica?

