Las primeras imágenes de Kate Middleton y su hijo después de haber dado a luz

Kate Middleton dio a luz este lunes 23 de abril. La emocionante llegada de su tercer hijo aconteció en un hospital de Londres. Fue el Palacio de Kensington quien mandó la información pertinente a través de Twitter.

Horas después del alumbramiento, Kate Middleton junto a William mostraron al mundo a su tercer hijo, un varón cuyo nombre aún se desconoce.

Con el mensaje: 'Bienvenido a la familia', mostraron a la feliz pareja con el nuevo integrante real.

Welcome to the family. pic.twitter.com/nKSd5kh5bZ

Antes de su salida del hospital, los hermanos mayores del pequeño acudieron a conocerlo. George y Charlotte fueron captados entrando al hospital de la mano de su padre.

Prince George and Princess Charlotte arrive at St Mary’s to meet their little brother. pic.twitter.com/rfX9rsdJhU

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018