Kate Middleton dio a luz a un varón

Kate Middleton dio a luz este lunes 23 de abril. La emocionante llegada de su tercer hijo aconteció en un hospital de Londres. Fue el Palacio de Kensington quien mandó la información pertinente a través de Twitter.

En dichas instalaciones nacieron sus otros dos hijos mayores, los príncipes George y Charlotte. Solamente se conoce el sexo del bebé quien fu un varón, aún faltan el nombre y la primera fotografía.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

