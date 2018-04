Una furgoneta en Toronto embiste a más de 10 personas dejándolas gravemente heridas

Medios nacionales e internacionales han informado que una camioneta blanca en Toronto, Canadá embistió a más de 10 personas.

Fue en las calles de Yonge Street y Finch Avenue East, según informó la policía del lugar. La calle fue cerrada por las fuerzas de seguridad.

UPDATE 1:27 pm, police were called to Yonge Street and Finch Avenue East, for a collision.

A Media Sgt from traffic services is on their way to the scene.

Too early to confirm the number of pedestrians struck or their injuries. More to come.^gl

— Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 de abril de 2018