Esto es lo que los famosos mexicanos opinan del debate presidencial

El debate político de este domingo causó mucha polémica por la falta de profesionalismo de todos los candidatos. Margarita Zavala, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Calderón demostraron una falta de claridad preocupante.

Internet se llenó de imágenes en donde todo mexicano aprovechó a burlarse un poco. Mientras tanto otros manifestaron preocupados por la falta de claridad que los propios candidatos tienen en cuanto al futuro de nuestro país.

Entre tantas conclusiones obvias (para mal, la mayoría), la única que me tranquiliza es saber que todos sienten que el PRI va a perder. Incluido su candidato. Para los siguientes debates podrían comenzar los moderadores con esta conclusión.

Es una réplica del primer debate presidencial hace 20 años! Sin propuestas, y las pocas q hubo no dicen ni cómo se lograrán! Se dieron con todo como siempre. Quien ganó? Los pumas 2-1 al santos en Torreón!

El tiempo que tienen los candidatos no me parece adecuado, no hay un planteamiento de sus ideas y terminas sin entender. #DebateINE pic.twitter.com/hTlTVeyTAz

— MONICA CASTANEDA (@mocastaneda) 23 de abril de 2018