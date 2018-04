Débora Arango revive en una serie que le hace justicia

Hasta el sol de hoy, las mujeres colombianas tienen que luchar todavía por ser respetadas en todo aspecto: el reproductivo, el social, el laboral, el sexual, en su imagen. Pero hace 80 años, el ámbito para ellas era aún peor: las que no eran privilegiadas eran altamente vulnerables. Podían ser acosadas y abusadas con toda impunidad, estigmatizadas y golpeadas por su origen y situación hasta ser arrastradas hacia la degradación. El único hombre que lo denunció en aquella época fue José Antonio Osorio Lizarazo. La única mujer que lo hizo, contra la sociedad entera, fue la pintora Débora Arango.

Quien hoy sale en los billetes de dos mil tuvo en Jorge Eliécer Gaitán- sensible ante el arte como denuncia social – su único defensor. Porque Débora rompió estándares para una sociedad que hoy todavía tiene sus resquicios pacatos y limitantes hacia las mujeres: fue una de las primeras en montar a caballo como los hombres, para escándalo de la ultramontana Medellín. Y comenzó a pintar desnudos y la terrible y violenta realidad social que aquejaba a las miles de mujeres anónimas que no tenían apellidos y que vivían vejaciones por ser simplemente mujeres. Por pintar a los marginados. Pero la sociedad con apellidos sí fue clara: la repudiaron calificándola de “impúdica, pornográfica, sórdida”. También estuvo a punto de ser excomulgada y por su crítica social y sus posiciones políticas- en una época donde opinar siendo mujer era impensable- fue estigmatizada. Incluso Franco descolgó sus obras en Madrid.

"Esquizofrenia en el manicomio" (1940)

Solo hasta 1975 Débora obtuvo su reivindicación, con una exposición individual y luego en 1984, con una retrospectiva. Luego siguieron las condecoraciones y luego de su fallecimiento, en 2005, es una de las mujeres reconocidas en Colombia por su vida y obra. Pero solo 13 años después, llega a la televisión, de manera sobria, elegante y rigurosa, una serie que habla de su vida y lo que tuvo que hacer para tener una voz y pasar a la historia colombiana como una mujer inspiradora. Se trata de “Débora, la mujer que desnudó a Colombia”, emitida por Teleantioquia y escrita por el guionista Andrés Salgado. A la pintora la interpreta la actriz Patricia Castañeda y Nueva Mujer habló con ella sobre cómo construyó a su personaje y lo que significa que cuenten su vida en estos momentos, tan relevantes para las mujeres.

¿Cómo construiste al personaje de Débora Arango?

Teleantioquia me llamó, me ofreció un trabajo, lo que me encantó. Me fui a Medellín inmediatamente para trabajar en todo, para trabajar en el acento, para trabajar en el personaje, estudiar lo que más podía, hablar con la gente que la había conocido. Estuve trabajando con Tavo, que es un coach de voz, de actuación. Tuve el privilegio de poder personificar a Débora Arango en esos momentos donde tu dices que hay que buscar las herramientas que puedas para hacerlo de la mejor manera. Entonces las busqué todas. A la larga eso resume mi trabajo actoral: que uno pueda aplicar todo lo que ha estudiado y seguir estudiando más para hacerlo y lo hice. Así fue que entregué al público una Débora Arango que yo creyera, porque pues cada uno tiene su versión de ella. Entonces es combinarlas todas y poner mi propia apuesta.

¿Cómo fue interpretarla de 20 años y luego de 70 años? Son muchos cambios en un personaje.

Es bellísimo. Es estudiar el comportamiento del ser humano, la energía. Dónde la tienes a los 20, dónde la tienes a los 70. El cuerpo, cómo se mueve tu voz, cómo empieza a pausarse con el tiempo. Fue un estudio riguroso, fue un estudio muy disciplinado. Fue un estudio muy honesto y fue complejo, pero fue delicioso hacerlo.

¿Qué fue lo más grato de descubrir en la historia del personaje?

No conocía su vida. Es decir, había visto algo de su obra, pero no sabía lo que vivió. Y en este momento de la historia, en el que las mujeres estamos abriendo los ojos a una igualdad, descubrir que hace 80 años,había una colombiana, paisa, artista, que ya lo estaba haciendo por su lado, usando el arte para eso, me pareció alucinante. Me sentí muy orgullosa de saber que las colombianas también hacemos historia, que también hemos sido rebeldes y también creamos y hemos abierto paso para que el resto de las mujeres podamos estar donde estamos.

“ Me gusta de Débora Arango que no se dejó callar. Es relevante contar su historia en este momento para entender de dónde venimos, para ver quiénes son estas mujeres maravillosas que también con el arte han sabido abrirse paso”

¿Por qué crees que hasta ahora se cuenta su historia y por qué es tan relevante justo ahora, en el que las colombianas aún luchan por tener una voz?

Yo creo que fue casualidad, aunque no creo en la casualidad. Creo que los astros se unieron para que se contara en este momento, pero es muy relevante y me parece que es muy pertinente contarla en este momento para que entendamos de dónde venimos, para que entendamos también por qué los hombres en ese momento actuaban como actuaban y hasta dónde tenían que llegar las mujeres para poder ser libres. Y ella, por ejemplo,- se van a dar cuenta al ver la serie- tuvo que encerrarse muchos años exactamente para evitar tanto conflicto. Entonces, es relevante para saber quiénes son estas mujeres maravillosas que también con el arte han sabido abrirse paso. No necesariamente es haciendo marchas, ni contestatarias, sino que el arte es una voz fundamental para el movimiento social.

¿Qué es lo que más te marcó personalmente de Débora Arango?

El “perrenque” para seguir pintando. Que no se dejó callar. Siguió ella en su casa, encerrada, pero siguió. No dejó que la sociedad ni el gobierno la fuesen a callar. Eso me da mucha fuerza a mí también, como persona, para seguir haciendo lo que uno quiere. No hay que estar tan pendiente de las reglas ni de los límites, sino desarrollar lo que uno quiera decir, hacerlo.

¿Cuál es la obra de ella que más te gusta?

Hay una obra que se llama “Mujer y Violencia”, que es hermosísima, un cuadro de dos metros a escala donde se ve a una mujer que está cargando a un bebé. Tiene gran fuerza, pero mucha ternura también. El gesto de la mujer es bellísimo.

Y por último, luego de Débora Arango, ¿qué otros papeles te gustaría interpretar?

Lo que pasa es que ya me pusieron la línea muy alta. Después de esto, ya quisiera seguir interpretando personajes contundentes, que tengan una historia fuerte que contar, que dejen una huella, que hayan tenido una vida maravillosa o no, inquietante. Pero me gustó mucho haber estado en este personaje y quisiera poder seguir contando personajes así, de todo tipo de fuerza, así sea emocional o cultural, no necesariamente solamente positivos, pero mujeres berracas. Que las tenemos además, que hay muchas.

“Débora, la mujer que desnudó a Colombia”, la emite Teleantioquia todos los martes a las 8 p.m.

