Se quedó con su novio a pesar de que este tiene un tumor que deformó su cara

Pooh Chokchai Kaew tiene solo 21 años y tiene un cáncer de ojo que hizo metástasis en su cara. Los doctores ya no saben qué hacer para tratarlo y Pooh solo espera un milagro.

Afortunadamente, él tiene una gran fuente de apoyo en su novia, Atittaya Chumkeaw, cuya dedicación a él muestra lo que es el amor verdadero.

Los dos viven en Tailandia y muestran cómo celebran momentos especiales, como su aniversario. Uno de sus posts se hizo viral gracias a un grupo llamado "Budismo verdadero" , donde resaltan que esto no es para dar falsas esperanzas a los pacinetes de cáncer, solamente hacer notar la lealtad de la chica hacia su novio.

Ya muchos les han dado mensajes de apoyo. El cáncer de Pooh es retinoblastoma y se halla en jóvenes. Se desarrolla en las células inmaduras de la retina y se detecta detrás del ojo. Puede ser tratado si se detecta a tiempo, pero en el caso del muchacho, este hizo metástasis a pesar de la cirugía y dos rondas de quimioterapia.

En un post, Attitaya dijo: "Nos tomaremos de las manos, caminaremos junto siempre. No vamos a abandonar esto. Haremos nuestro futuro juntos. Estamos dispuestos a enfrentarlo todo y no nos rendiremos. Nos vamos a casar. Lo que yo escogí puede que no sea un sueño, pero es un amor feliz", afirmó, citada por el portal UNILAD.

La joven ya contrajo matrimonio con el chico y siguen adelante como inspiración para muchos a nivel mundial.

TE COMPARTIMOS EN VIDEO