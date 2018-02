Sofía Niño de Rivera denuncia a Ricardo Rocha por acoso sexual

La comediante mexicana acusó al conductor Ricardo Rocha de haberla acosado en más de una ocasión.

En entrevista con Carmen Aristegui, la standupera reveló una situación que le pareció un tanto incómoda.

“Ricardo Rocha me invitó a Animal Nocturno y a otro programa (Video) y se nota mi incomodidad en la entrevista. Ahí, Ricardo se acerca a mí un poquito de más y yo naturalmente me empezaba a alejar y de repente me agarraba el brazo, la espalda, entonces a mí me incomodaba muchísimo, pero yo pensaba que era así él”.

Niño de Rivera agregó que una vez más fue invitada a un programa del periodista, un piloto en TV Azteca, en donde también participaba Sergio Sarmiento.

“Dije que sí, porque lo primero no lo vi como grave y yo necesitaba exposición para que me conocieran como comediante. Nunca salió ese programa, pero cuando estábamos ahí, Ricardo decía cosas como ‘a ver enséñanos a bailar, una vuelta, tú qué tan guapa’. Después de la entrevista me seguía agarrando del brazo y muy cerquita”.

Más tarde, señaló, la volvieron a buscar. “Y fue cuando dije ‘ya basta’ y le dije a su asistente ‘mira siempre que voy con él me incomoda muchísimo, siempre habla de mi físico, nunca de mi carrera, es muy acosador y no quiero tener que ver nada con él’”.

