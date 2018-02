Las "Real Housewives" casi se mueren en Cartagena

Cada temporada alta, se ve una noticia de un turista muerto -generalmente ahogado- en un tour marítimo en Cartagena. Y casi siempre, son por fallos en las embarcaciones. Eso casi les pasa a las protagonistas del famoso reality " Real Housewives of New York City", programa que muestra la vida de señoras ricas y famosas y sus peleas entre ellas.

El elenco viajó a Colombia, a Cartagena, concretamente. Allá, hicieron un viaje en bote que las dejó "llorando por sus vidas". Esto, cuando el motor se incendió y el velero comenzó a hundirse.

Ante el incidente, el canal Bravo ya investiga el incidente. Este sucedió en el viaje anual de las mujeres, que son Bethenny Frankel, Ramona Singer, Carole Radziwill, Luann de Lesseps, Sonja Morgan, Dorinda Medley y Tinsley Mortimer. Todas ellas viajaron a Cartagena y esperaban un yate con lujos, pero el barco era viejo y se caía a pedazos.

Este no tenía comodidades, ni comida. La tripulación no tenía ni idea de lo que hacía. El ancla estaba tan vieja que tuvieron que cortarla con un serrucho. Y claro, por sentido común ellas no quisieron subirse, pero la producción les dijo que eso "sería un buen material para televisión".

Todo empeoraba: mar estaba tan agitado, que todas se marearon. Para completar, el bote salió volando y el motor se incendió. La tripulación no hablaba inglés. Todas pensaron que iban a morir hasta que otro barco las rescató. No pudieron seguir con sus vacaciones, ya que lo que pasó ahí arruinó su paseo.

Y más calamidades…

Ahora, si bien están sanas y salvas, otra se enfermó con un parásito estomacal y tuvo que usar un pañal. Están furiosas con la producción por haberlas obligado a subir a ese barco. Y para completar, Ramona Singer llegó tan mal, que tuvo que usar silla de ruedas en el aeropuerto.

Por ahora, el canal Bravo solo investiga la situación, según informa People. Pero las autoridades colombianas manifiestan que no tienen conocimiento de un accidente de tal magnitud y que el único puerto autorizado para estos tours tampoco fue notificado del incidente.

