Nació por inseminación y descubrió que tenía más de 40 hermanos

Half sibling trip, I love the feeling of hanging out with my sisters. Instant friendship and greater bonds. • • • • #donor #siblings #spermdonor #uniquestory #thisismystory #bigfamily #bigsister #LGBT #infertility #ivf #donorsiblings #halfsibs #donorchild #spermbank #dna #singlemom #dowelookalike #littlesister #notsolittlesister #baby #inspire #cutie #love #sisterlove #conquer #stonemountain #winter #beanies #leatherjacket #instagirl

A post shared by Kianni Arroyo (@donor_siblings) on Jan 15, 2018 at 8:52am PST