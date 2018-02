"Las relaciones de pareja están aturdidas de las redes sociales" Mia Astral

Mía Astral es hoy en día la astróloga latina más famosa del mundo, con más de 830.000 seguidores en la red social Instagram y más de cien mil suscriptores en YouTube, esta coach especializada en relaciones a través de la astrología kabbalística ganó la admiración de millones de personas, quienes comprendieron temas de emociones, energías y autoestima, por primera vez con estas prácticas.

Pocas personas impactan tanto como esta venezolana quien con carisma y conocimiento logra que millones de personas sigan sus pasos día a día en las redes sociales y sus publicaciones editoriales. Se tituló como abogada, pero cuando se mudó a Miami decidió estudiar la Kabbalah, y pronto comenzó a entregar todo su conocimiento de astrología en su sitio web miastral.com.

En entrevista con Publimetro nos habló hacer de las relaciones de pareja, por qué éstas no funcionan, tusas, rupturas, espejos, entre otras cosas.

¿De qué se trata “Mi locura ama tu locura”?

Es la conferencia del libro relaciones, es muy divertido porque en la publicación pude tocar a través de 21 capítulos mi historia y la de personas que están en mi vida para enfocar esto del tema de los vínculos desde diferentes puntos de vista, porque es importante que la gente entienda que las relaciones no son solamente las de pareja, tenemos vínculos y a través de éstos se va haciendo cada vez más presente y más consciente todas aquellas cosas que queremos mejorar para nosotros.

Es importante mencionar que no parto de la idea que se necesita mejorar o hacer algo más para ser mejor o para tener la relación de su vida, lo enfoco más bien desde otra persperctiva. Por ejemplo, es como el tema de la Cenicienta, ella quería ir a la fiesta, como no podía se puso a llorar, aparece el hada madrina y ésta la pone bella sin ir a comprar algo, usó una varita mágica que es un código, eso significa conciencia dirigida cuando usted apunta hacia algo con todo, con convicción. Todo eso es un código que es de transformación, cuando usted de verdad tiene la iniciativa, la voluntad, la buena intención de transformar su vida, todo lo que ya está se transforma con usted, no tiene que salir a comprar algo ni salir a buscar algo, más bien si algo tiene que hacer es empezar a quitarse en medio de su propio camino.

¿Qué son las máscaras en una relación o en una persona?

Hay relaciones en donde las dos personas no se conocen, nunca han tenido una conversación real de quién son, pero las máscaras van bien eso significa que engancha. Por ejemplo: el narciso y el empático, una persona narcisa nunca se va a enamorar de alguien como él, porque si yo soy narcisa y quiero toda la luz para mí no puedo estar con otra persona igual, pero el narciso se engancha con el empático porque mientras él quiere toda luz para él, el empático no tiene problema con eso y le da toda la luz que quiera. Y aunque es el enganche perfecto ,no hay que olvidar que es una máscara, entonces, lo que esta persona en realidad quiere y lo que la otra persona quiere, no está en juego, el enganche es de las máscaras, entonces es una locura porque sí se aman, pero no hay un vínculo auténtico, no hay una relación consciente, empiezan a surgir los problemas y no entienden cómo resolverlos porque se empiezan a caer todas las estructuras que tenían.

Usted habla de patrones en la vida de las personas, ¿qué son y cómo identificarlos?



Es imposible que si uno ve que una situación se repite y se repite en la vida de uno, es una coincidencia, pero no, si esto pasa es porque es un patrón, está generado por un patrón, entonces es importante sentarse a mirar qué se repite en su vida que no le gusta, porque sabes que eso viene de adentro y ahí comienzas a entender qué es lo que se está jugando, ahí hay un patrón.

Mi disyuntiva sobre la terapia normal es que muchos terapeutas le ayudan a identificar el patrón pero lo tienen años dándole vueltas, pues quiere tenerla(o) en una silla por mucho tiempo intentando encontrar lo que lo afecta. Pero me parece que en este momento sociocultural nosotros tenemos que demandar, que más que quedaros en el pasado viendo de dónde vienen los patrones, hay que ver cómo se dispara el patrón, cuando cree que está empezando a recrearlo y cuál es el miedo tan grande que tiene, porque todo lo que sea un patrón negativo viene del miedo e inseguridades.

Y sobre los espejos…



Si hay una manera excelente de ver un patrón negativo se va dar en relación a otra persona, tenemos muchas relaciones en nuestra vida y en estas nos van tocando puntos insostenibles, que pasa, no todo el mundo le toca un punto insostenible, por ejemplo alguien en la calle le dice que está fea y no le va a dar importancia, pero hay personas en su vida que saben cómo tocarle esos puntos, saben qué decirle para que usted se tambalee o para que se levante en el mejor de los casos, esas personas son un espejo pues saben tocar las máscaras y barreras que ha puesto.

Usted dice ok, qué es lo que está pasando con esta persona, como se refleja algo que yo tengo adentro, bien, eso es como cuando uno en el trabajo conoce personas con las que no se hace clic y eso porque no son su espejo a pesar que las ve todos los días, pero a lo mejor hay una persona que ve cada dos meses y cada vez que la encuentra hace clic, eso es un espejo, todo lo que usted ama en alguien es porque lo tiene y todo lo que detesta en alguien es porque también lo tiene en su ser de alguna manera, ahí es cuando ve como un espejo le muestra lo que tienes adentro.

¿Qué diagnóstico puede dar de las parejas hoy en día?

Esta muy variado, si me hubiera preguntado unos cuatro o cinco años atrás, me parece que así como en este momento las personas están sedientas de información, están sedientas de estímulo y variación externa. El like, el comentario y así… hay muchas personas que dicen “estoy hablando como con 20” y eso solo lo dicen porque sienten que necesitan tener un estímulo, la validación, pero eso se está jugando cada vez menos, porque la gente está cansada y quiere una conexión real, como que entre más tenemos más queremos lo precioso, lo extraordinario.

Antes la gente usaba internet para elogiarse de su vida, ahora la gente usa su vida para no estar en las redes porque están aturdidas.

Así mismo hace tres o cuatro años uno quería ese medio de aprobación, me dio like, me siguen tantos, pero ahora es como que ya no queremos estar tan aturdidos. No podemos más, estamos demasiado cansados. La gente está dejando de ser retazos de relaciones pasadas donde funcionaban así para ser felices de verdad y vivir los momento como debe ser.

¿Cómo lograr sentirse suficiente en la vida?

Siempre se es suficiente, lo que pasas es que a las personas les falta reconocerse, validar sus emociones y hasta sus experiencias. Las personas que no se sienten suficientes en la vida, yo creo que están buscando integrar su yo comparándose con otros o con la idea de que algo externo la hará completa. La única manera de salir de esto es queriendo, y usualmente llega a ese momento al aceptar que no puede seguir viviendo una vida que no disfruta, que está cansada de hacerse daño, y empieza a buscar donde no habías buscado antes: adentro. Así se empieza el camino espiritual.

¿Cómo superar una tusa?

Risas, en eso soy una experta. Le voy a contar tres consejos que le ayudarán a sentirse mejor después de una ruptura.

Entender que su tiempo es su tiempo: seis meses, dos años los que sean necesarios para superarlo, eso solo lo sabe internamente usted. Nadie puede decirle cuánto tarda un proceso emocional en sanarse. Cuidado propio: Así se sienta mal tiene que seguir su vida adelante, arreglarse, cuidarse verse y sentirse bien conmigo misma. Dejar de andar buscando: no busque referencias en el mundo exterior de que esa persona está esperando por usted o que va a volver, si van a volver o no, eso va a pasar, pero si usted está ahí buscando todo el tiempo que está haciendo su ex, usted sigue en el mismo lugar que cuando terminaron.

¿Cuándo saber que "eso" que quiere es para usted?

La lucha no esta afuera, sino adentro, con su ego. La manera de saber si eso que quiere es definitivamente para usted es enfrentar oposición, eso quiere decir que cuando otros traten de probarla, cuando usted internamente no está clara si el deseo es del ego o del alma. Los demás ponen oposición cuando usted internamente también siente contrariedad. Lo bueno es que eso le hará cuestionarse qué tanto quiere lo que quiere y, aún así, si lo quiere mucho, no quiere decir que sea para usted, porque también hace falta que se comprometa con usted para elevar ese deseo, hacer el trabajo y manifestar.