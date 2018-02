Policía viola y asesina a niña de ocho años

Un policía fue detenido después de que violó y asesinó a una niña de 8 años. El hombre, identificado como Deepak Khujaria, reconoció que realizó el crimen para asustar a la familia y comunidad de la pequeña, en una zona indígena.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Cachemira, la India.

De acuerdo con los reportes policiales, la pequeña desapareció el 10 de enero mientras cuidaba un rebaño de caballos en el distrito de Kathua, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Jammu.

Sus padres aseguraron que la menor se encontraba en la localidad de Rasana. Entonces acudieron a la Policía para denunciar la desaparición.

Uno de los policías encargados de la investigación, Deepak Khujaria, aceptó haber secuestrado a la niña en complicidad con un menor de edad no identificado.

Como venganza, y para asustar a la familia de la pequeña, la mantuvo privada de su libertad y después abusó sexualmente de ella.

Siete días después de su confesión, la Policía halló el cuerpo de la niña con indicios de haber sido brutalmente violada y asesinada.

El caso conmocionó la comunidad de Cachemira, que se ha levantado y manifestado para exigir justicia.

#WATCH – Hundreds marched on the streets of Kathua, J&K with tricolour in hand, in support of 2 policemen who have been accused of rape and murder of an 8-year-old nomad girl | report: @islahmufti pic.twitter.com/73grgyLDOV

— News18 (@CNNnews18) February 18, 2018