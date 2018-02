Investigadora ecuatoriana entre las mejores 5 mujeres científicas de los países en desarrollo

Cinco mujeres científicas de Bangladesh, Camerún, Guyana, Indonesia y Ecuador, son reconocidas a nivel internacional por los premios de la Organización para las Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo (OWSD, por sus siglas en inglés) y la Fundación Elsevier, gracias a su aporte investigativo en las ciencias físicas.

Silvia González Pérez, docente del Área Biológica y Biomédica de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), forma parte de este grupo selecto de científicas que representan el aporte de la mujer en la ciencia, especialmente para los países en vía de desarrollo, en temas de: matemática aplicada; física; química teórica y computacional; química ambiental y de materiales; y química organometálica y de coordinación.

Adicional a su trabajo en investigación en torno a la química teórica y computacional –con el que ha logrado 24 publicaciones científicas indexadas en Scopus–, el Premio de la OWDS-Fundación Elsevier reconoce también en González su compromiso para mejorar la vida de su comunidad local y nacional y el rol de liderazgo, asesoramiento y mentorización que asume con jóvenes científicos que se constituyen en sus estudiantes.

Jennifer Thomson, presidenta de la OWSD, destacó que las cinco científicas son ejemplo vivencial de que las mujeres pueden convertirse en líderes en su ámbito de acción, cuando existen las oportunidades y el apoyo de su entorno. “Las felicito por su compromiso con su ámbito de estudio y por mejorar la vida de los hombres, mujeres y niños de sus comunidades. Sirven como modelo para todas las jóvenes mujeres que aspiran alcanzar el éxito en su vida", puntualizó Thomson.

Aporte científico al Ecuador

Silvia González, doctora en Química Cuántica y Métodos Computacionales que ha dedicado su carrera profesional a la enseñanza superior de química y física, centra su investigación en catálisis y modelado molecular de nuevas sustancias potenciales que pueden ser sintetizadas o purificadas a través de productos naturales.

Su aporte al conocimiento científico en Ecuador, se ve reflejado también a través del Grupo Ecuatoriano para el Estudio Experimental y Teórico de Nano Sistemas (Red GETNano), del cual es cofundadora.

El premio obtenido por González representa un orgullo para Ecuador y Latinoamérica, al ser solo dos, de las cinco científicas, oriundas de este continente. “El trabajo científico es difícil en todo el mundo, pero mucho más en los países en desarrollo. Espero que este premio les de confianza a los científicos ecuatorianos, especialmente a los más jóvenes", declaró González para el medio de comunicación oficial de la Fundación Elsevier.

Premiación

Las científicas: Hasibun Naher, Germanie Djuidje, Dawn lona Fox, Witri Wahyu y Silvia González, de Bangladesh, Camerún, Guyana, Indonesia y Ecuador, respectivamente; fueron premiadas en Austin-Texas, el pasado sábado 17 de febrero; en donde expusieron los resultados de su trabajo de investigación.

OWSD y la Fundación Elsevier otorgaron $5,000 a cada ganadora y un viaje con todos los gastos pagados para que las científicas asistan al evento de premiación que se desarrollará durante la reunión anual de la American Association for the Advancement of Science (AAAS).

