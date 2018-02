La actitud con la que Daniela Vega se mete al bolsillo a los conservadores

Daniela Vega es sin duda una de las revelaciones del cine más importantes del último tiempo, siendo un hito para el cine chileno, así lo ha demostrado la prensa internacional.

En una entrevista con The Guardian, la actriz habló en profundidad de cómo ser trans ha marcado su vida, además de los prejuicios y juicios que la sociedad hace hacia ella.

"Me causa placer físico molestar a los conservadores. No necesito ser violenta, no tengo que insultar a nadie. Mi mera existencia perturba a esa gente", declaró.

Además, explicó por qué no ha cambiado su nombre de nacimiento. “En Chile, no se puede hacer el cambio de nombre social de forma rápida. Si quieres cambiar tu nombre en documentos, debes ir a la corte”, agregando que de hacerlo, estaría reconociendo la opresión política que implica el trámite.

Por último, sobre la participación de personas trans en el cine, declaró que "tengo dos opiniones distintas. Como una actriz, no me importa si un actor cisgénero interpreta una persona trans. Pero como mujer trans, siento que no nos dejan demostrar lo que podemos hacer y podemos hacer muchas cosas".

