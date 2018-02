5 famosas a las que el narcotráfico les arruinó la vida

Se ha dicho hasta la saciedad que el crimen no paga. De hecho, hasta en "Las muñecas de la mafia" se vio el triste final de muchas mujeres que se relacionan con narcos: si no quedan muertas, pueden quedar en la cárcel o con algún familiar muerto. O algo peor: sin posibilidades de trabajar y con una reputación profesional o social arruinada.

Estos son los más célebres casos.

Vaneza Peláez

Implicada- o no- en los negocios de su ex marido, alias "Lindolfo", quien resultó ser uno de los más temibles miembros de la Oficina de Envigado, ella ahora tuvo que ver cómo sus otrora amigos de la farándula colombiana la van sacando de sus redes sociales y de su vida al descubrirse las actividades de su antigua pareja. Sus empresas están bajo escrutinio de las autoridades y lo último que se dice es que no continuará en "Sábados Felices".

Virginia Vallejo

Mucho se ha escrito ya, pero vale la pena recordarlo para las nuevas generaciones: ella era la presentadora mejor pagada y con más prestigio en la Colombia de los 80, pero su relación con Pablo Escobar acabó con su carrera. De hecho, para los años 90 se ganó una beca de periodismo económico y se fue a Alemania, pero a su regreso tuvo que actuar en telenovelas y en programas de radio de menor cuantía hasta que se exilió en Miami.

Sandra Murcia

Por poco y no se recupera. En 1994, era modelo y reina de belleza, casada en Ecuador con el capo del Norte del Valle, "Don Efra". A él lo mataron y ella fue detenida en 1996 por estar involucrada en narcotráfico y lavado de activos. Cuatro años después, recobró la libertad y se graduó de psicóloga en Francia, así como hizo una maestría. Allá también hizo un comercial para L' Oreal. Conoce a actrices como Isabelle Adjani y trabajó para un reconocido siquiatra y sicólogo francés. Se mueve dentro de la alta sociedad francesa, más por razones profesionales. En la cárcel aprendió el oficio de albañil.

Angie Sanclemente

Fue modelo y reina del Café. La condenaron a seis años y ocho meses de prisión en Argentina por intentar traficar cocaína a España a finales de 2009. Al comienzo se declaró inocente, pero en 2015 reconoció su culpa en muchas de sus actividades. Ella se casó con un capo mexicano, alias "El Monstruo" y luego se separó. Creó una ruta con mujeres elegantes y atractivas para llevar droga a través de Cancún, haciendo escala en Argentina. Para 2009 era una fugitiva. Le hicieron una serie, "Diosa Coronada" y siempre acusó a los medios de maltratarla en sus historias. Vive en Colombia , ya en libertad.

Juliana Sossa

Era una reconocida modelo paisa que fue capturada con su novio narco mexicano, José Jorge Balderas Garza, alias "JJ", en 2011. Nadie entendía cómo pudo relacionarse con alguien así, ya que en Colombia tenía buena vida.Ella, sin embargo, afirmó que se mudaba a México por mejores oportunidades de trabajo. Salió en libertad y nada más se supo de ella.

