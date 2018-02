El horrible momento en que detonaron disparos dentro de una escuela

Al menos dos personas murieron después de un tiroteo en la escuela en Parkland, Florida. Hasta el momento, al menos 14 personas fueron llevadas a hospitales de la zona, luego de que se detonaran disparos dentro de la secundaria Marjory Stoneman Douglas High School.

De acuerdo con el alguacil del condado de Broward, Scott Israel, un sospechoso fue detenido sin poner resistencia y de acuerdo a las autoridades del colegio, no era un estudiante.

El estudiante de primer año Kayden Hanafi dijo que escuchó dos disparos y vio a personas salir corriendo de otro edificio en el campus pero él y muchos otros se quedaron dentro de sus salones de clase, siendo este video uno de los más aterradores del momento.

Las aterradoras tomas muestran a los estudiantes en silencio, debajo de sus escritorios, cuando de repente se escuchan fuertes detonaciones que aumentan en segundos, como si el atacante estuviese afuera de ese salón.

Un alumno grita: "Dios mío. Oh Dios mío", hasta que se corta el video. En pocos segundos, es posible sentir el terror en los estudiantes y la angustia ante lo que pudo haber sido una nueva masacre en una escuela.

WARNING GRAPHIC: Inside Stoneman Douglas High School, #Parkland Florida Shooting. Let this sink in and tell me it’s not time for sensible Gun Control. Save your thoughts and prayers. pic.twitter.com/WlJo1W8mKw — James Parkley (@jnarls) February 14, 2018

Algunos estudiantes publicaron tweets contando la situación, algo que se vuelve aún más aterrador.

"Mi escuela está siendo atacada. Estoy atrapado adentro. Tengo mucho miedo"

My school is being shot up and I am locked inside. I’m fucking scared right now. pic.twitter.com/mjiEmPvGNb — Aidan (@TheCaptainAidan) February 14, 2018

Love each other. You may never know when it may be the last day you meet someone. pic.twitter.com/cckEDvre0r — Aidan (@TheCaptainAidan) February 14, 2018