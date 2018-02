Crean tarjetas de San Valentín como protesta

Dos creadores de memes han ideado una forma de celebrar el día de San Valentín al mismo tiempo que protestan por las condiciones de la isla tras el paso del huracán María.

San Juan Mayor Carmen Yulín Cruz criticó la ineficiencia del gobierno de Estados Unidos para implementar un programa de recuperación de la isla, por lo que recibo críticas por parte del presidente Trump, en respuesta usó una playera con la palabra “Nasty” durante una entrevista, en referencia a el comentario que hizo el presidente de Estados Unidos sobre las mujeres que cuestionaban sus desiciones.

Puerto Rico is creating political Valentine's Day cards to protest conditions on the island. https://t.co/SKuyx4xqfw pic.twitter.com/6w0a1NHRUX

