Famosas chilenas se suman a campaña contra los abusos: así desfilarán en la gala de Viña a modo de protesta

Con las rosas blancas de mi jardín, les cuento que tras leer cada una de sus hemosas propuestas, decidimos junto a un grupo de conscientes hombres y mujeres, ir a la Gala de Viña 2018 con una rosa blanca, que simbolizará el fin de la brecha de género, pero sobre todo el fin de la violencia a las mujeres, a los niños y niñas que cada día son secuestrados, violados y abusados en sus derechos fundamentales. Con vergüenza hemos sabido en estos días que Chile es uno de los tres países de América Latina con mayor tasa de abuso infantil, que cada hora ocurren dos violaciones y el 72% son a niñas menores de 14 años. No lo podemos seguir permitiendo #noalaviolencia #noalmaltrato #niunamenos #galaviña2018 #alfombraroja Han confirmado @luciavlopezg @marianaloyolaruz @antonellarios @juliavialc @camilarecabarrenoficial @cmiandrade @catralitavikinga @eduardodelaiglesia PD: no es oficial de Chv. Es una iniciativa de un grupo de ciudadanos que queremos entregar un mensaje.

