No critiques el cuerpo de una niña, ella no sabe de estereotipos

Luis Fonsi y su esposa Águeda López defendieron a su hija, quien fue criticada por su 'extrema delgadez' por una periodista, que sin dolo, se refirió a los comentarios en redes sociales de una de las publicaciones de la madre de la Mikaela.

Como era de esperarse ambos se pronunciaron en contra de la periodista y fueron contundentes, su hija es una niña sana y feliz.

Más allá de la noticia y lo polémico que pueda resultar hay una gran lección para todos. El cuerpo de una niña no es un tema de conversación.

Maria Montessori, educadora, pedagoga, científica, médica, psiquiatra y filósofa, escribió una carta con las razones por las que no debes hablar de tu cuerpo o el de una niña frente a ella.

Su peso no importa

Salvo que sea por una cuestión de salud, no debemos externarle a los pequeños juicios de valor respecto al peso, lo único que debe interesarle a las niñas y los niños es cómo funciona y qué tan sano y fuerte está. Lo que no entra en estos parámetros no debe ser motivo de discusión.

No le hables de dietas

Una pequeña no sabe de estereotipos, no está viciada respecto a 'cómo debería lucir', ella aprenderá de lo que tú le enseñes, de las cosas que te vea hacer. Si quieres una hija o sobrina feliz, será mejor que le enseñes a darle prioridad a su salud y nutrición.

No el cuerpo no es lo más importante

Dale prioridad a lo que puede hacer con él, muéstrale que más allá de una talla cero, sus piernas pueden correr un maratón, pueden moverla a donde quiera, incúlcale que su cuerpo no es una caja bonita es una herramienta con la que puede moverse, ser libre.

Más allá del cuerpo, enséñale a tu hija o sobrina a cultivar su alma, a ser independiente, a no tener miedo, a ser valiente. El cuerpo sólo es su envoltura, enséñale que puede amarla y respetarla.

