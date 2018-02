PepsiCo da marcha atrás y aclara que no fabricará Doritos para mujeres

PepsiCo dio marcha atrás y aclaró que no fabricará Doritos para mujeres, una semana después de que su CEO, Indra Nooyi, dejase abierta la puerta a comercializar Doritos para féminas, que harían menos ruido al masticar y cabrían en el bolso.

En una entrevista con Freakonomics, la máxima ejecutiva de PepsiCo dijo que a los hombres les encanta chuparse los dedos tras comer Doritos y meter las manos hasta el fondo de la bolsa y, "aunque a las mujeres les encantaría hacer lo mismo, no lo hacen".

La directora ejecutiva de PepsiCo, Indra Nooyi, destacaba, en una entrevista para Freakonomics Radio, la existencia de un sector dentro del mercado femenino que espera nuevos productos dirigidos a mujeres. Por esa misma razón anunciaba que la compañía está trabajando de cara al futuro en el lanzamiento de aperitivos diseñados y empaquetados pensados para la mujer: "Nos estamos preparando para lanzar muchos de estos productos pronto".

Entre otras cosas, la máxima responsable de la compañía revelaba que PepsiCo estaba considerando reducir el tamaño de los envoltorios de sus productos para que puedan entrar en un bolso e incluso desarrollar nuevos aperitivos que hagan menos ruido al comerse y que no manchen tanto las manos. Todo ello para que las mujeres no tengan que chuparse los dedos ni tener que hacer demasiado ruido cada vez que comen este tipo de aperitivos.

¿Cómo comer 'Doritos' si eres una mujer?

Durante esta entrevista, la directora ejecutiva explicaba que a los jóvenes les encanta chuparse los dedos "con gran alegría" cada vez que comen productos como 'Doritos' o 'Cheetos' y verter las migas del producto cuando llegan al fondo de la bolsa "porque no quieren perder ese sabor". Sin embargo, la directora ejecutiva explicaba que las mujeres, a pesar de que "les encantaría hacer lo mismo", no lo hacen.

Según Nooyi, a las mujeres "no les gusta masticar haciendo ruido en público, no se chupan los dedos generosamente y no les gusta verter las migas del fondo de la bolsa en la boca". Por esa misma razón, Nooyi consideraba en la entrevista que el futuro pasaba por productos dirigidos a mujeres. Unas polémicas declaraciones que han dado la vuelta al mundo y que han derivado en acusaciones de machismo hacia la compañía.

"Ya tenemos Doritos para mujeres, se llaman Doritos"

Este martes, y tras la polémica generada en torno a las declaraciones de Nooyi, PepsiCo ha emitido un comunicado, recogido por varios medios como Fox News, en el que asegura que "el informe sobre un producto Doritos específico para las consumidoras es inexacto."

A pesar de que la directora ejecutiva asegurara que los productos dirigidos al sector femenino llegarían pronto al mercado, la compañía asegura que la CEO quiso decir que PepsiCo trabaja constantemente para adaptarse a las necesidades de sus consumidores, sea el público masculino o femenino: "Sabemos que las necesidades y preferencias continúan evolucionando y siempre estamos buscando nuevas formas de involucrarnos y deleitar a nuestros consumidores".

We already have Doritos for women — they’re called Doritos, and they’re loved by millions. — Doritos (@Doritos) 6 de febrero de 2018

Por último, la compañía ha explicado que ya tienen Doritos dirigidos al sector femenino: "Ya tenemos Doritos para mujeres, se llaman Doritos, y millones de personas disfrutan de ellos todos los días." Por lo tanto, la compañía da marcha atrás y no fabricará aperitivos dirigidos al sector femenino.

