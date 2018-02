Joven de 19 años le ruega eutanasia a la Presidenta Bachelet: "Le ruego que me de descanso, ya no puedo más"

Hace unas semanas Paula Díaz Ahumada, de 19 años, pidió a la Presidenta Michelle Bachelet poder someterse a una eutanasia, debido a que padece un extraño síndrome.

La joven lleva cuatro años recibiendo múltiples diagnósticos y la situación ya es insostenible, sufre de fuertes dolores, que ella misma describe como interminables, además de espasmos, pérdida de memoria y rigidez en sus extremidades y una serie de otros síntomas que la han llevado a estar postrada.

En diciembre de 2017, la madre de la joven oriunda de Talca, María Cecilia Ahumada, hizo llegar una carta al senador Alejandro Navarro quien la hizo pública, en la que explica que su hija exige un descanso digno.



A fines de enero de 2018, la familia de Paula compartió un video a través de redes sociales, junto a un comunicado en el que se detalla la situación de la joven, quien "suplica que se le dé descanso, ya no soporta un día más de tanto dolor".

En febrero, comenzó a difundirse un segundo video en el que se ve a la joven de espaldas cayendo a un costado de su cama, emplazando directamente a la Presidenta Bachelet.

"No tengo descanso, es algo tan terrible que no pueda descansar ni de día ni de noche, que le suplico con todas mis fuerzas que me venga a ver porque ya no puedo esperar más"

"No tengo descanso, es algo tan terrible que no pueda descansar ni de día ni de noche, que le suplico con todas mis fuerzas que me venga a ver porque ya no puedo esperar más", dijo.

Entre suspiros Paula, ruega ser escuchada y que se respeten sus derechos. "Le suplico que me de la eutanasia porque ya no soporto mi cuerpo, no soporto no poder apoyarlo, mi cuerpo está desgarrado", agregó.

"Le suplico, le ruego que me de descanso, ya no puedo más, esto es una tortura y si ella tiene el poder ¿por qué no me da descanso?", finalizó.

