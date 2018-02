Nace iniciativa que empodera a la mujer en destrezas de construcción

La organización sin fines de lucro, Habitat for Humanity of Puerto Rico, cuenta con una nueva iniciativa en la Isla llamada Women Build (WB), programa especial que recluta, educa y empodera a mujeres y adolescentes interesadas en desarrollar destrezas de construcción.

De acuerdo con la comunicación escrita, las participantes de WB tienen la oportunidad de colaborar en el desarrollo del futuro hogar de una familia con necesidad de vivienda, mientras aportan su talento y servicio en el desarrollo de la sociedad.

Kimberly Schelmetty fue la primera que se benefició de las ayudas del programa WB, en días recientes se realizó parte de la renovación de su futuro hogar, ubicado en la urbanización Villa Prades de San Juan. En el evento se dieron cita grupos de voluntarias procedentes de empresas, escuelas y varios aliados corporativos como deShow, Supermercados Econo, PR Open, CEFI, Dow Agrosciences, SC Johnson y AD&V. La jornada comenzó con una orientación, además de una charla de empoderamiento a cargo de Karen Oliver, co-fundadora de Mujer Emprende. Durante ese día las voluntarias disfrutaron de un desayuno y meriendas auspiciadas por Starbucks y Tres Monjitas. Además, se realizaron talleres construcción de un muro, empañetado, pintura en el exterior de la vivienda, y se pintó un mural con la ayuda de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, inspirados en la reconstrucción del país. Las labores fueron realizadas bajo la guía y las instrucciones de seguridad de la Arquitecta Rebecca Vicens.

“Women Build es una excelente manera de confraternizar con amigas, familiares y otras mujeres en un trabajo crucial con un impacto duradero. Las mujeres que participan como voluntarias en este programa envían un mensaje positivo y poderoso a nuestra sociedad”, expresó Amanda Silva, directora ejecutiva de Habitat for Humanity of Puerto Rico.

Habitat busca ayudar a individuos y familias de escasos recursos en necesidad de una vivienda propia. La construcción de vivienda es realizada gracias a donaciones monetarias de individuos, empresas, organizaciones, fundaciones, materiales donados y labor voluntaria. Las familias seleccionadas deben trabajan 320 horas en la construcción de su futura casa y tomar 80 horas de talleres educativos. Una vez la vivienda está completada la familia adquiere la propiedad mediante una hipoteca de 25 años sin interés. Los pagos de la hipoteca pasan a un fondo rotativo del programa para ayudar a futuras familias.

Habitat Puerto Rico es una filial de Habitat for Humanity International, una entidad global que trabaja en casi 1,400 comunidades en los Estados Unidos y en aproximadamente 70 países en todo el mundo. Para más información sobre futuros eventos de Habitat for Humanity of Puerto Rico visite https://www.facebook.com/habitatpr o http://habitatpr.org.

