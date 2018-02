Valentina Henríquez por el Día Nacional de la No Violencia en el Pololeo: “no quiero que nadie más pase por eso”

El 7 de febrero de 2017, Antonia Garros, se lanzó del piso 13 del departamento de su pareja en Concepción. Su familia, asegura que fue una inducción al suicidio por parte de su pareja –quien había sido denunciado por la víctima anteriormente– sin embargo, el Juzgado de Garantía de Chiguayante determinó en enero pasado el sobreseimiento definitivo del caso, tras validad la tesis de la que la muerte de la joven se debió a suicidio y no a una muerte donde intervinieran terceros.

No conforme con todo lo sucedido con su hija, Consuelo Hermosilla, mamá de Antonia y una de las promotoras de la Fundación Antonia, llamó personalmente a Valentina Henríquez, ex pareja de Camilo Castaldi más conocido como Tea Time, para solicitarle participara en el video clip “Que nade apague tu luz”, de la cantante Ana Margarita, interpretando a su hija. Henríquez no lo pensó dos veces.

La idea del video y la campaña en general, es crear conciencia sobre la importancia de una Ley Antonia que amplíe el femicidio al pololeo, que contemple también la inducción al suicidio como un delito, y además, instaurar cada 7 de febrero como el Día Nacional Contra la Violencia en el Pololeo, proyecto que fue ingresado en noviembre de 2017 al Senado, y que aún sigue pendiente de ser puesto en tabla para su discusión.

¿Cómo recibiste la propuesta de participar de este video?

Consuelo Hermosilla fue quien me llamó, me contó lo del video y me propuso participar en él, le dije que sí altiro, estoy muy comprometida con querer propulsar la Ley Antonia porque sé que la necesitamos urgentemente en Chile. Además ya ya había escuchado la canción de Ana Margarita hace tiempo y me gustó mucho, el mensaje es muy potente.

¿Crees que te has convertido en una voz para miles de mujeres?

Me llegaron muchos mensajes después de mi denuncia contándome que posterior a que leyeron mi carta, ese mismo fin de semana se separaron de el hombre que las violentaba, para mi eso fue muy significativo y revolucionario. Hasta el día de hoy me llegan mensajes de mujeres contándome sus historias algunas son muy fuertes, yo siempre estoy ahí para escucharlas y responderles, en esas instancias te sientes muy sola, porque te da vergüenza hablar del tema hasta con sus amigas. Creo que lamentablemente muchas mujeres se identificaron con mi historia, lo que me pasó a mi le ha pasado a miles y miles de mujeres, la mayoría lo han callado, lo cual es muy triste e injusto.

¿Te gustaría seguir siendo activa en el tema de la eliminación de la violencia en el pololeo, y ser un “rostro” de la causa?

Sí, siempre quiero seguir trabajando con Fundación Antonia y a ayudar con mi grano de arena a aportar a hacer conciencia, a prevenir la Violencia en el pololeo, no quiero que nadie más pase por eso.

¿Qué mensaje le darías a una mujer que puede estar siendo víctima de violencia en este momento y no se atreve a denunciar?

Que absolutamente todas podemos salir de eso, que no tema en dar el paso y que por favor denuncie para su propia protección y para marcar precedente, que se comunique con Fundación Antonia, aquí hay ayuda sicológica especializada en violencia de género para mujeres víctimas de esto, que se reconecte con su familia que de seguro ha dejado un poco de lado debido a lo difícil que se ha vuelto su vida, y que esté con sus amigas y amigos, siempre es bueno sentir la positividad luego de recibir tanta violencia fuerte (hablo de la física y/o sicológica) son súper importantes estas inyecciones de amor y buenas vibras. que busque el tipo de ayuda que para ella sea conveniente para volver a ser ella, la que era antes y que haga todo lo que ella quiera hacer. Tú eres la dueña de tu vida y eres muy valiosa, que nadie te diga lo contrario.

¿Qué es lo más difícil de denunciar a una pareja, qué frena a una mujer antes de hacerlo?

Hay que entender primero que todo esto viene de un concepto llamado “círculo de violencia” que la víctima está entrampada ahí y justamente eso es lo difícil que son diferentes etapas y cuesta salir del circuito. Aparte del miedo que te provoca la violencia física, la violencia sicológica ejercida por tu pareja es tan potente que te anula a sentirte que eres nada, te desestabiliza continuamente, pierdes confianza en ti misma, y la autoestima va desapareciendo ante las agresiones de tu pololo y así te mantienen a su lado en un vaivén de etapas dolorosas y que conllevan mucha soledad también.

¿Cuáles son las principales señales a las que hay que estar atenta y que podrían prevenir un ataque por parte de una pareja?

Los celos, que te alejen de tus amigos hombres y después de las mujeres, que te exijan que le muestres tu celular, que te alejen de tu familia, que solo puedas estar con él y nadie más, que te agarre el brazo fuerte, que te aprete, que te tironee, que te ridiculice frente a más personas, que te moleste por tu aspecto físico que te diga que estas muy gorda o que estás fea, que solo importe él en la relación, que te llame para gritarte, etc, son muchas cosas más, de hecho.

