Melania Trump se niega a ser fotografiada junto a su esposo

Donald Trump ha sido protagonista de escándalos de toda índole. No solamente por su ideología política y su comportamiento sexista y altanero. También es su relación con Melania la que ha llamado la atención de todos los medios de comunicación.

La sorpresa del público se ha exacerbado dado que estábamos acostumbrados al amor que Barack y Michelle Obama desbordaban enfrente de las cámaras, en sus redes sociales, y en todo momento.

El contraste en estas dos parejas es impresionante, y es que las faltas de respeto que ha hecho Trump a su esposa han causado indignación. La frialdad de Melania y el rostro triste que en ocasiones ha sido captado tampoco han pasado desapercibidas.

En ocasiones Melania ha demostrado la incomodidad que le provoca el líder estadounidense. En la primera gira internacional del presidente en Roma, su esposa se negó a darle la mano, y esto se volvió a repetir durante su visita a Israel.

Ahora se publicó un video en el aeropuerto de Palm Beach (Florida, EE.UU.). Se muestra cómo la primera dama se niega a posar junto a su marido después que el avión aterrizara la noche del 3 de febrero.

Melania rompió el protocolo, dado que la pareja presidencial después de bajar por la escalera tiene que detenerse un rato en la pista de aterrizaje para que los periodistas puedan tomarles fotos.

En el video podemos ver cómo Melania se mantiene alejada de Donald Trump al salir del avión. No le dio la mano, ni hay interacción entre ellos de ninguna índole. Al descender de la escalera el presidente se queda para las clásicas fotografías, sin embargo su esposa no se detiene y se dirige directamente hacia el autómovil.

.@realDonaldTrump @FLOTUS & Barron get in limo for ride to Mar-a-Lago. #TrumpInPalmBeach pic.twitter.com/piUi4Sp6nr

— George Bennett (@gbennettpost) 3 de febrero de 2018