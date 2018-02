Esta campaña busca mostrar a los "héroes sin capa" de Colombia

Catalina Escobar tuvo uno de los golpes más grandes de su vida al sufrir la muerte de su hijo. Esto la llevó a querer salvar vidas de madres adolescentes y sus bebés a través de la fundación Juanfe. Ella ayuda a las jóvenes de barrios marginales (3800 madres adolescentes y sus hijos en Cartagena). Ella, con una enorme carga física y emocional, es la primera "Héroe Forte", campaña que busca mostrar a aquellos que sirven a otros más allá de sus dolores cotidianos.

De esta manera, la campaña ‘Héroes Forte’ de Dolex Forte comenzará en enero y contará con apoyo televisivo, publicidad digital y un amplio programa de relaciones públicas y social media. Durante este período, los consumidores podrán nombrar ‘Héroes Forte’ del día a día, los cuales hacen una diferencia en sus comunidades y círculos sociales a pesar de los desafíos de la vida cotidiana y el dolor fuerte.

"Buscamos tener un impacto positivo en la comunidad. Sabemos que en Colombia hay muchos héroes que hacen esfuerzo por los demás. Por eso escogimos a Catalina para ser embajadora en Latinoamérica. Esta campaña se desarrolla en 5 países y queremos decirles a todas las personas que tiene sentido hacer algo por los otros, que tiene sentido hacer un esfuerzo extra cuando puedes generar bienestar. Creemos que marcas como la nuestra pueden contribuir con el país", afirma Ingrid Pérez, vocera de Dólex Forte, quien impulsa esta campaña. "Queremos decirles que uno es más fuerte que sus miedos".

Esta se dividirá en varias fases: buscarán a otros héroes cotidianos en Colombia que sirven a otros. Luego les darán visibilidad y los premiarán. Catalina Escobar está en el jurado y ella explicó por qué aceptó ser embajadora de la campaña. "Lo que buscan ellos es inspirar a otros. Me gustó cuando me lo propusieron, ya que la marca alivia el dolor físico y yo el espiritual. Tenemos cosas en común y yo me les sumé. Esto me ha parecido genial, porque América Latina necesita una crisis de valores y se nos olvidó irnos a las cosas que de veras importan, como la compasión humana, qué tanto puedes dar para servir a otro y quitar las divisiones- estamos muy divididos en muchas maneras- y lo que queremos es eso, decirles que si bien existe una situación problemática, pero si tenemos una actitud distinta eso lo puede cambiar", afirma ella para Nueva Mujer.

Juan Pablo Raba, Andrea Serna, Carolina Cruz, entre otros, son quienes acompañaran- en Colombia- a Catalina Escobar con esta iniciativa, quien comparte con Chen Jun Lang (de Taiwán), Jalal Jamal Majid (Arabia Saudita), Trisno (Indonesia) y Chukwudi Precious Anyanaso (Nigeria), quienes son célebres por ayudar a sus comunidades.

"Nuestro mensaje es visibilizar a quienes te curan el alma, ya que nosotros curamos el dolor físico. Puedes seguir generando bienestar, porque aunque esto pueda generarte dolor físico, estamos acá para curarlo para que sigas adelante." expresa Ingrid Pérez.

