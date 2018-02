Kate Upton acusó a creador de Guess por acoso sexual ¡Promete decir más!

La modelo Kate Upton, quien fue el rostro de la cotizada marca Guess en el año 2005, lanzó dardos precisos contra el cofundador de la marca, Paul Marciano a través de sus redes sociales. Aunque no relató ningún hecho específico se une a la campaña feminista #MeToo.

"Es decepcionante que una marca de mujeres tan icónica como Guess siga dando poder a Marciano como director creativo", escribió en Twitter la modelo nativa de Michigan, pero no quedó ahí, pues agregó en Instagram "No debería de permitirse que use su poder en la industria para acosar a mujeres sexual y emocionalmente".

It’s disappointing that such an iconic women’s brand @GUESS is still empowering Paul Marciano as their creative director #metoo

— Kate Upton (@KateUpton) January 31, 2018