Ex de Tea Time protagoniza video clip por la No Violencia en el Pololeo

“Que nadie apague tu luz” – @anamargaritamusica y Fundación Antonia. 7 de febrero día nacional de la No violencia en el pololeo. Emocionada de participar de esto 💜. Foto de @pm_fotografia_

A post shared by Valentina Henriquez (@henriquezvale) on Jan 17, 2018 at 7:07pm PST