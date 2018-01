Mark Salling y otros 5 "juguetes rotos" de Hollywood que tuvieron su mismo final

¿Cómo es que un actor que hace siete años lo tenía todo termine colgado en un parque ad-portas de enfrentar una sentencia por pornografía infantil? No se sabrán nunca los motivos por los que Mark Salling, quien era un joven actor con futuro, terminó cometiendo un crimen así y con un final digno de la crónica negra de Hollywood.

Pero esta historia no es nueva: otros actores antes que él fueron tragados por la fama, los vicios y la sevicia que entrega el estrellato -o la falta de él- en la ciudad de los sueños rotos. Estas son las historias y los personajes que terminaron igual que el actor de "Glee", debido a sus crímenes y duras historias de estrellato.

Roscoe "Fatty" Arbuckle

Fue uno de los grandes cómicos del cine mudo en los años 20. Amigo de Charles Chaplin y Buster Keaton, la fortuna le sonreía. Llegó a cerrar un contrato con Paramount de un millón de dólares por tres años. Hasta que luego una fiesta donde abundaban las drogas y el alcohol, él fue acusado de violar y matar a la actriz Virginia Rappe. Supuestamente, él la estranguló con un cinturón y ella tuvo una hemorragia.

El actor de 130 kilos y 34 años había arruinado su vida de éxito y fortuna en una noche loca en 1921. Virginia- quien era conocida por su vida sexual y eso le puso mucha sospecha hacia lo que quizo hacer con Fatty, ya que chantajeaba a sus invitados- yacía en el piso. Maude Delmont, otra invitada, aseguró que Virginia le dijo que él la lastimó . La actriz murió en el sanatorio Wakefield.

"Fatty" fue arrestado y la Paramount le contrató los mejores abogados, pero el público ya estaba en su contra (en parte por la posición editorial de los periódicos de William Randolph Hearst). El cómico era el depravado, Rappe era la inocente. El caso fue un festín mediático y "Fatty" solo dijo que él la vio vomitando en el baño y la llevó a la cama.

Luego la encontró en el piso, la puso en la cama y pidió ayuda. En el primer juicio fue absuelto, pero como en el segundo no asistió, fue condenado por homicidio no premeditado. En el tercer juicio fue absuelto, pero su reputación ya estaba arruinada. De hecho, para 1922 se le prohibió filmar. Quedó tan destrozado por todo, que solo 11 años después pensaba volver de mano de su amigo Buster Keaton, pero murió de un ataque al corazón mientras dormía, solo con 46 años.

Verónica Lake

Fue una de las estrellas más grandes del cine de los 40, con su icónico peinado ladeado. Comenzó a actuar desde muy joven y se casó a los 17 años, ya con un hijo. Pero no quería otro, por lo que abortó y su estudio, Paramount, encubrió el asunto. Ella, traumatizada, comenzó a abusar del alcohol. Sin embargo, sus películas con Alan Ladd, fueron un éxito, pero ella comenzó a ser una actriz difícil en el plató.

Ya tenía a su segundo hijo cuando la Paramount no le renovó el contrato. Lake fue demandada por su madre y entró en bancarrota. La embargaron y trabajó para televisión y teatro. Al divorciarse otra vez, comenzó a vivir en hoteles baratos de Brooklyn y Nueva York y una periodista la descubrió trabajando como camarera en Manhattan. Fue arrestada por embriaguez y escándalo público muchas veces.

Esto, irónicamente, le ayudó a volver a la fama, siendo presentadora y actuando en films de pésima calidad. Sin embargo, su paranoia se acentuó y en los años 60 la recluyeron por paranoia. De todos modos, pudo escribir su autobiografía y producir una película de horror de bajo presupuesto. Luego de otro breve matrimonio, la hospitalizaron de inmediato y su familia no estaba en contacto con ella. Murió a los 50 años por hepatitis e insuficiencia renal, producto de su adicción al alcohol, en 1973. Nadie fue a su entierro.

Bárbara Payton

Tenía 17 años y ya estaba casada y con un hijo. No le importó abandonarlo a él y al marido y se marchó a Hollywood en 1945, donde consiguió un contrato con Universal Studios y protagonizó varias películas, así como varios escándalos sentimentales. De hecho, salió con Howard Hughes, Gregory Peck, varios gángsters y se casó con Franchot Tone, pero lo engañó con el actor Tom Neal. Los dos la dejaron y protagonizó películas de serie B. Se llegó a casar hasta cuatro veces.

Warner le canceló el contrato por sus escándalos y se convirtió en una prostituta callejera adicta al alcohol. Fue arrestada por pasar un cheque sin fondos en un supermercado. Al salir, hacía trucos en los bares de mala muerte de Hollywood y lo gastaba todo en bebida.

Bárbara Payton, deambulando en Sunset Drive, tres años antes de morir.

Ya nada quedaba de su belleza: su cara estaba hinchada, había perdido varios dientes, sus uñas estaban rotas. La llegaron a apuñalar y otra vez fue arrestada por hurto y posesión de heroína. Pasó en total 7 años como indigente y prostituta, hasta que en 1967, murió en los brazos de su madre, con solo 39 años.

O.J Simpson

Tal y como se vio en "American Crime Story", a O.J Simpson lo acusaron de apuñalar a su ex esposa Nicole Brown y a su compañero Ronald Goldman en su casa, pero el juicio se convirtió en un festín mediático en 1994. O.J., otrora estrella deportiva y estrella de Hollywood, fue perseguido por la policía amenazando con suicidarse, estuvo en la cárcel esperando su juicio y su "dream team" de abogados -incluido Robert Kardashian- enfocaron el juicio en un tema de racismo y Simpson salió libre.

Eso, hasta que fue condenado a pagar 33.5 millones de dólares a las familias de las víctimas. Él no pudo – o no quiso- pagarles, pero la familia Goldman fue por sus bienes y en 2007 les fueron dadas varias cosas de la mansión de Simpson. No fue mejor cuando Simpson escribió un libro diciendo lo que habría hecho si él fuese culpable. Su imagen se terminó de ir al piso y el libro no se publicó.

Luego, irrumpió en el hogar de dos coleccionistas con otros hombres armados para recuperar "sus trofeos". Fue condenado a un máximo de 33 años de prisión. Subió de peso y contrajo diabetes en prisión. Salió en libertad condicional el 1 de octubre de año pasado.

Michael Jackson

Fue la estrella más grande del planeta en los años 80 y comienzos de los 90, pero cargaba tras de sí una historia de abuso familiar, extraños comportamientos y dismorfia corporal. Hasta que en 1993, fue acusado de abuso sexual por Jordan Chandler, uno de los niños que iban con él a su mansión de Neverland. Este lo acusó de haberlo besado, masturbado y haberlo sometido a sexo oral. Esto repercutió en su carrera e imagen.

La justicia inspeccionó la mansión y el cantante fue sometido a revisión (para corroborar la descripción de sus genitales por parte de Chandler). A pesar de toda la evidencia, Jackson no fue declarado culpable y este le pagó veintidós millones de dólares a la familia. Luego de la muerte de Jackson, Jordan Chandler afirmó que el cantante nunca lo tocó y que solo mintió para obtener dinero del artista.

Pero cuatro años antes, los problemas para Jackson no terminaban: en su documental Living with Michael Jackson, una imagen mostró que el cantante aparecía de la mano de un niño enfermo que visitaba su mansión. Este dijo que él dormía con él y la familia del joven acusó al artista de haberlo emborrachado y violado. También fue declarado inocente, pero la policía seguía buscando pruebas de sus supuestas relaciones con menores. Sus últimos años fueron de pesadilla: vivía enfermo, sin saber cuánto gastaba, casi calvo y desfigurado por sus cirugías. Lo peor: se encontró material que reforzaba sospechas de que era un pedófilo en su mansión.

