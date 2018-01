Cuando criticas a otra por "gorda" la acomplejada eres tu

Rihanna tiene millones de discos vendidos, una línea de cosmética más exitosa que la de las Kardashian y un estilo brutal y arrollador.

Claramente, también hizo una presentación magnífica en los Grammy, pero para algunos no bastó y la llamaron "gorda", porque está mal que una cantante como ella sea una de las personas más exitosas del mundo y tenga kilos de más y baile (noticia de última hora: hay gente gorda que baila genial).

¿No crees que cuando criticas a otra mujer por tu peso te da miedo de ser así porque no podrás asimilar otra forma corporal que no te hayan impuesto? ¿Que si tu te vieras así tendrías que lidiar con todos esos prejuicios que le inculcaron a tu mamá ,a tu abuela, a tus amigas, tías, primas y conocidas por años? ¿Que… podrías odiarte así?

Ayer leí mucho shamming a Rihanna por su peso. Leí a una nena decir que por gorda, no podía cantar bien y que qué pena, pero así no.

Cuánto nos horroriza una mujer a la que le valen huevo los cánones de belleza. Mucho que aprender de ella en cuánto autoestima y amor propio #fan — Verónica (@verozco) January 29, 2018

Piénsalo por un momento: ¿cuántas mujeres que llegan a tener el peso que indica la sociedad han triunfado rutilantemente? Y las que triunfan, ¿son enteramente felices? Vemos a mujeres delgadas, hermosas, con lujos y siendo o maltratadas o engañadas por sus parejas. Algunas hasta se suicidan. Entonces, ¿ser delgada realmente sí es felicidad?

me meto a tuiter y lo primero que leo es que Rihanna está gorda. Feos culiaos que odian los cuerpos de las mujeres, los odio. — Nadie. (@nhenriquezbt) January 29, 2018

#Grammys Rihanna no está gorda, está más rica que nunca. No tienen idea. pic.twitter.com/ymWFFgK7KQ — Dani Mode (@danielcorvalan) January 29, 2018

Uno no sabe lo que el otro vive: uno no sabe si detrás de esa mujer despampanante se encuentra una mujer insegura que lidia con un marido que la maltrata todo el tiempo para que sea "perfecta". Uno no sabe si la de la revista fue photoshopeada hasta el cansancio. Uno no sabe si detrás de todo eso hay mujeres que ni siquiera pueden permitirse un pequeño placer como el comerse un chocolate y comer ensalada tres veces al día así no les guste. Quizás algunas sean felices. Quizás no. Pero siempre, siempre hay una presión social, y más entre nosotras mismas, para exigirles a las otras lo que ni siquiera somos nosotras.

¿No crees que cuando criticas a otra mujer por tu peso te da miedo de ser así porque no podrás asimilar otra forma corporal que no te hayan impuesto?

Rihanna se ha ganado- y a pulzo- el derecho de ser como quiera y así ha triunfado, es galardonada y reconocida. Así inspira a muchas que como ella, se han querido librar de esa imagen de rubia blanca, rica y delgada que es tan inalcanzable para muchas y las hace tan infelices. Piensa (porque antes de juzgar hay que hacer eso, siempre): ¿es que acaso las mujeres gordas del mundo no besan, no son amadas, no tienen sexo? ¿No tienen derecho a ser felices? Uno ve a Ashley Graham, a Melissa McCarthy, a Nadia Aboulhosn y a tantas mujeres tan maravillosas con alguien al lado que las apoya y las quiere como son. Y aunque uno se siente halagado con cumplidos… ¿qué importa más al final del día? ¿Que te alaben por algo que TIENES QUE MANTENER o por como realmente eres?

¿Dónde mierda ven "gorda" a Rihanna? Hablan de la aceptación total del físico que posee cada ser humano y juzgan a una artista superficialmente. Doble moral, estresante. — Darío. (@brutaIidad) January 29, 2018

Dejen de decirle gorda a Rihanna ya quisieran estar como ella. — Sebastián (@sebaselvira) January 29, 2018

Hay gordas, muchísimas, que son felices y que no necesitan de otra persona, otra mujer, opinando de su cuerpo, como si tuviera ese derecho. Porque esa otra mujer también es esclava de su historia, sus presiones y sus prejuicios. Unos que tiene que dejar para no sentirse tan infeliz cuando se mira al espejo, buscando incansablemente las imperfecciones que reflejan cuánto se odia. ¿Por qué en vez de odiarte y odiarlas, no comienzas mirándote a tí misma?

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO