Carla Heredia se defiende en Twitter de insultos contra su físico

Una 'batalla de tuits' se ha generado tras las declaraciones de la ajedrecista ecuatoriana Carla Heredia sobre su visión respecto del fútbol y la violencia en los estadios. Sin embargo, Heredia ha calificado de "ridículos" a quienes la critican por su aspecto físico al llamarla "gorda" o asimilarla con memes de insultos, incluso relacionando su opinión, contra el discurso del futbolista albo Hernán Barcos, por usar una camiseta de Barcelona Sporting Club.

Ella respondió a estos tuiteros muy enfática y asegurando que no dejará de usar sus redes para plasmar su opinión

(Para algunos twitteros) Señores, no hagan el ridículo… me llamo Carla, me gusta tener el cabello corto y a usted eso le debería tener sin cuidado✊ ¿A falta de argumentos, les importa mi cabello? Q la libre elección de como llevar el cabello esté con el pueblo, amén✌️

— Carla Heredia (@HerediaCarla) 30 de enero de 2018