Superluna azul de enero: En dónde, cuándo y cómo verla

La superluna azul

El 31 de enero la esperada superluna azul la cual no se ha visto desde hace 150 años. También es llamada superluna de sangre azul. Éste será le segundo fenómeno astrológico del año. ¡No te la puedes perder!

Será un espectáculo poco común dado que no sólo será una superluna azul, también será de sangre. Esto porque además de ser la segunda Luna llena del mes, coincide con un eclipse lunar. Esto hará que la Luna se torne roja.

Así que a pesar del nombre, la coloración de este astro será rojizo. Un poco apocalíptico se verá nuestro cielo, pero sin duda es un espectáculo que tendrás que ver.

¿Qué es?

La superluna azul tiene lugar cuando dos eventos cósmicos ocurren al mismo tiempo. Uno de ellos es que el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal manera que la superficie lunar queda completamente iluminada por la luz solar (conocemos este fenómeno como luna llena).

Cuando la alineación se produce de manera opuesta, es decir, del otro lado de la Tierra, tiene lugar la superluna en la fase de luna nueva.

Es la segunda luna llena del mes, por ello se le conoce como "luna azul". Esto no quiere decir que la verás azulada, solamente es una peculiaridad del calendario.

También se juntará con un eclipse lunar dado que ésta se moverá a través de la sombra de la tierra.

Nueva Mujer te dice cómo observar mejor este fenómeno único en la vida.

¿En dónde se aparecerá?

Desafortunadamente hay muchos agentes que pueden mejorar o empeorar la visión que puedas tener de la superluna azul. Según Gordon Johnston, ejecutivo del programa y blogger lunar en la sede de la NASA en Washington:

«Para los Estados Unidos (continentales), la visualización será mejor en el oeste»

Así se verá en México

En México no será posible ver la totalidad del eclipse lunar, así que a nosotros no nos tocará ver nuestro cielo rojizo. Tal vez en algunas zonas del norte si el cielo está despejado, pero definitivamente en la Ciudad no se podrá apreciar.

La superluna se verá a todas horas, por el contrario. Para nosotros simplemente se podrá ver una Luna más grande y brillante que en otras noches, algo así como sucedió con la del 1 de enero.

¿En dónde la puedo ver online?

La NASA tendrá un feed en vivo en este enlace que probablemente sea tu mejor opción. Asimismo, el observatorio Griffith en Los Ángeles también tendrá un streaming en vivo del eclipse lunar.

Aquí te dejamos los enlaces:

Así que ya sabes, por un día apaga Netflix, o la plataforma que estés usando y disfruta de los fenómenos que la naturaleza nos brinda. ¡No te arrepentirás!

