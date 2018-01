Niña de 13 años recibe castigo después de ser violada por su padre pues ella “lo sedujo”

Según los informes, la niña, que se cree tenía 13 años, dormía en su cama junto a su hermano de 7 años cuando su padre entró borracho a la habitación, puso su mano sobre la boca de su hija y la violó.

La niña tenía demasiado miedo de denunciar la violación, y cuando se supo que la ciudad juzgaba conveniente castigarla por negarse a denunciarla. Su padre recibió una multa y una pequeña cantidad de latigazos, pero la niña fue condenada a una dura paliza de cinco "palos" con el argumento de que la violación fue "su culpa".

"No me dolió, porque me golpearon muy suave", relató a The Washington Post.

"Les pedí que me pegaran porque tenía la culpa", agregó. "La culpa fue que no le conté a nadie sobre esto en casa. Les dije que mi padre solo me tomó de la mano. Ese fue mi error ".

Un testigo estaba tan enojado por el castigo de la niña que llevó pruebas a la policía. Las autoridades finalmente arrestaron a los siete miembros del consejo local que golpearon a la niña y acusaron al padre de abuso infantil.

"Dijeron que era culpa de la niña. Que el padre estaba ebrio y que no estaba en sus cabales ", dijo el testigo. "Me enojé con todo esto. ¿Cómo podría una niña invitar a un acto así? El panch [consejo de casta] dijo: 'Eres inútil, eres el culpable', mientras ella lloraba".

Finalmente, la niña recibió una pequeña cantidad de compensación por la prueba y se le hizo una evaluación médica.

"No se puede tener un poder judicial que sea completamente irresponsable y que otorgue castigos arbitrarios, tan sádicos", declaró Hamid Dabholkar, jefe de un grupo de defensa indio. "Eso es lo que sucedió en este caso en el que golpearon a la niña cuando ella misma era una víctima".

La violencia machista en India es una constante arraigada desde hace miles de años. Causa escalofríos pensar que mueren más mujeres por crímenes sexistas que por conflictos armados y que las víctimas crecen a medida que reivindican sus derechos.

El machismo en aquella región parece ser minimizado por tratarse de algo "cultural" y es algo común que la mayoría de las agresiones las cometan miembros del entorno familiar. Si eres mujer en India, estás condenada y es probable que aquellas que han sido víctimas de un abuso sexual, no lo denuncien porque fue en manos de un familiar o conocido suyo y hacerlo, sería traición, desobedecimiento y una deshonra.

Aún cuando es algo "cultural" y esté a miles de kilómetros de distancia, no deberíamos normalizarlo. Porque no es normal, censurar al agresor y decir que la mujer es quien lo provoca. Porque allá o acá, te aconsejan que no salgas de casa a determinadas horas, que no te vistas de cierta manera o que no camines por tales zonas; porque si lo haces y te pasa algo, es tu culpa.

