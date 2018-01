Mamá es expuesta y avergonzada por amamantar a su bebé en un aeropuerto

Sophie McBain, una mujer británica, fue avergonzada por los empleados del aeropuerto de Heathrow (Londres) por amamantar a su bebé en uno de los baños luego de que el personal le dijera que ese era el único espacio donde podría hacerlo.

McBain había estado buscando un lugar discreto para poder alimentar a su bebé de 10 meses antes de tomar un vuelo a Nueva York. por lo que los empleados la dirigieron hacia el cambiador de bebés, sin embargo, prefirió utilizar un baño más privado para hacerlo con calma.

La mujer fue interrumpida por un empleado, quien abrió la puerta que estaba con seguro. El hombre abrió la puerta mientras mi pecho estaba desnudo y le dijo que la próxima vez debía dejar la puerta sin llave o amamantar afuera en la terminal principal.

Feel a bit upset @HeathrowAirport – I’m a breastfeeding mother traveling without my baby & needed to express milk. I asked staff where I could do this in private and they suggested the baby changing room. So I used it, feeling a bit bad to be occupying the room for 20mins but…

— Sophie McBain (@SEMcBain) January 21, 2018