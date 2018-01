Indigna video de golpiza a niña en una secundaria

Un video que circula en redes sociales ha causado indignación en redes sociales y en la propia comunidad de Sahagún, Hidalgo (México). En las imágenes se observa como un grupo de chicas, golpean a una de sus compañeras, la arrastran y la acorralan contra la pared, amenazándola.

El lamentable hecho se registró en la Escuela Secundaria Técnica No. 55 “Jesús Reyes Heroles”, ubicada en Ciudad Sahagún, Municipio de Tepapulco. Pero lo más impactante del suceso es el hecho de que la agresión se suscitó entre mujeres, además de que se puede ver cómo otros estudiantes que se encontraban en el salón de clases no hicieron absolutamente nada para detener el ataque. ¿Acaso tampoco había maestros o autoridades escolares que detuvieran a las alumnas? Y sí, como suele suceder, todo quedó registrado en teléfonos celulares que los mirones no pudieron dejar de publicar.

Estamos revisando el caso de la niña golpeada por sus compañeras en una secundaria de Hidalgo @CiroGomezL EN VIVO: https://t.co/nfthkPYMyb pic.twitter.com/Jkl9blcP8A — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) January 20, 2018

Aunque no se han dado a conocer detalles sobre las/los implicadas/os, se puede inferir que es una acción recurrente por parte de las agresoras y que incluso la víctima pareciera estar acostumbrada, pues no hace intento alguno por defenderse o escapar.

La Secretaría de Educación local a través de su vocero, Daniel Zarate, indicó que ya tiene conocimiento del caso y que se tomarán las acciones correspondientes, además de que afirmó que se cuenta con protocolos para atender este tipo de situaciones.

Por lo pronto, autoridades de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo dieron a conocer que las alumnas agresoras serán re ubicadas de plantel para salvaguardar su integridad y la de la víctima. La escuela en donde supuestamente sucedieron los hechos, pertenece a un programa de escuela amigable, donde en su sitio web reafirma su compromiso para la “formación de ciudadanos críticos que aprendan a lo largo de la vida”; sin embargo, existen otras agresiones que circulan en Internet desde 2012.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que 18.8 millones de alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas en México han sido objeto de bullying. Según datos de este organismo, entidades como Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Puebla, Tabasco y Ciudad de México son las de mayor incidencia en este fenómeno y donde se registran 59% de los suicidios de niños entre 10 y 13 años, debido al acoso escolar.

No basta con indignarse

Se dice mucho sobre los efectos del bullying en las víctimas, como baja autoestima o episodios depresivos pero poco se habla sobre situaciones más fuertes como que muchos llegan a cometer suicidio. Y es que no solamente está implicada la agresión física y verbal sino que en algunos casos el acoso ocurre también a través de las redes sociales.

El bullying es un problema que cada vez crece más y por ningún motivo debe ser tomado como menos pues es una forma de violencia que afecta más de lo que cualquiera puede imaginar.

Aunque es evidente que los niños y jóvenes pasan la mayor parte del tiempo en las aulas, de debe fomentar una educación en casa que implique criar a hijos respetuosos y empaticos, de modo que comprendan que por ningún motivo deben agredir al otro. Los padres deben estar al tanto de si sus hijos están viviendo un caso de acoso o son testigos de uno de ellos. Eso permitirá intervenir antes lo que es muy importante a la hora de detener y minimizar los efectos del acoso sobre la víctima.

LEER MÁS

Nueva Mujer La trágica decisión de una niña de 10 años que no soportaba el bullying La pequeña se ahorcó luego de no poder más con las burlas de sus compañeros

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO