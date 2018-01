Famosas colombianas que fueron víctimas de agresiones sexuales

El 78% de las agresiones sexuales en Colombia no se denuncian. Muchas veces por miedo a meterse en problemas, a enfrentar el escarnio público o a un sistema judicial que dilata los casos y desprotege a las mujeres. Algunas veces el agresor es tan poderoso, que las mujeres también temen que su vida se arruine, tal y como le pasó a la periodista Claudia Morales, que fue violada por su jefe.

Pero otras famosas colombianas también fueron víctimas de acoso y agresiones. Estos son sus casos.

Diana Ángel

Cuando inició en el medio soportó el acoso de dos de sus compañeros. Ella hacía una escena en la que hacía de novicia y jugaba un partido de fútbol con unos niños y marcaban la escena. Por una frase que dijo a los niños ("tu me metes el gol"), el director le susurró: "Yo también te lo quisiera meter".

Ella denunció a los superiores lo sucedido, pero la castigaron fue a ella. La sacaron de las escenas, le quitaba sus textos y no la visibilizaba en su trabajo. "Ahí me llené de miedo y entendí que no se podía decir nada. Eso es muy triste", dijo para La Red.

Después, tuvo otro caso con un asistente de dirección en una serie. El joven, ebrio, se entró a un baño para acorrarla. También denunció. A los dos días la echaron de esa serie porque él lo negó todo y la acusó de arribismo. "Lastimosamente las mujeres que denunciamos terminamos siendo victimarias y no víctimas", afirma. Todavía siente miedo al mencionar a sus dos agresores.

Johanna Fadul

FELIZ DÍA 🌹 A post shared by JOHA FADUL (@johannafadul) on Jan 17, 2018 at 9:41am PST

La actriz de "Sin tetas sí hay paraíso" denunció que cuando tenía 17 años, haciendo un casting en un apartamento. Mientras marcaba su escena se le iba acercando y rozando su miembro. "Yo me dejaba guiar porque creía que todo era serio, pero en el fondo no me sentía bien", afirmó para "La Red". En otra ocasión, en una serie necesitaban un personaje que se tenía que desnudar. Ella conoció a un productor y este la comenzó a llamar para verse.

En México se fue sola a probar suerte. Llegó a un productor de cine y el hombre se le abalanzó y la metía en medio de él. "Vamos a hablar como adultos. Si quieres ascender tienes que hacer cosas", le dijo. Ella le respondió: "Yo respeto y amo tanto mi carrera y sé de mi talento que no necesito regalar ni vender mi cuerpo para que me den trabajo".

Marilyn Patiño

La acosaron siendo adolescente, en Cali. Ella hizo un trabajo con un compañero de estudio en su casa. Este se le abalanzó y casi la viola. Ella gritó y le pegó y huyó del lugar, le relató a "La Red". En el colegio solo le hicieron una amonestación pero no pasó a mayores. Y al inicio de su carrera le dijeron que tenía que dar favores sexuales. "Uno tan inocente va y se toma el café pensando que uno va a hablar de su carrera", afirma. "Este medio es muy complicado", añade. Perdió dos grandes oportunidades por no ceder a esto. Explica que por el miedo de no meterse en problemas, nadie denuncia.

Francy

A la cantante de música popular le decían que si su música tenía que sonar en radio, tenía que ceder a varias proposiciones sexuales.

Mabel Lara

Ella denunció en La Luciérnaga que en sus comienzos fue víctima de acoso sexual. A ella le pidieron favores sexuales a cambio de ascender o estar tranquila en su carrera. Ella contó que cuando salió de la universidad, la comenzaron a invitar a lugares nocturnos y a restaurantes. Fue una persona poderosa la que trató de coercionarla para esto. “Cuando comencé a bloquear, averiguaron en la universidad qué tan buena estudiante era yo para dejarme en mi práctica empresarial”, dijo ella. Para muchas personas en el medio esto es normal y se quedan callados.

Su acosador sigue activo en su carrera. Ella tuiteo: “se siente bien decir #NO a la petición de favores sexuales para construir carreras. A mí también me ha pasado #MeToo”.