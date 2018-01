La historia de Karla, la joven que fue violada 43 mil 200 veces

La historia de Karla

Karla es una joven sobreviviente del tráfico de personas, y que ha conmocionado al mundo con su historia. Ella impactó al papa Francisco y a todo el Congreso de EEUU al contar cómo fue violada 43 mil 200 veces.

Era obligada a tener relaciones sexuales 30 veces al día, durante 4 años de su vida. Hasta que fue rescatada en el 2006 en una operación contra el tráfico de personas en la Ciudad de México.

Todo empezó cuando tenía 12 años de edad se convirtió en objetivo de este negocio que ha destruido miles de vidas. El traficante atajo a la menor usando palabras bonitas, algo que a ella le resultó irresistible al venir de una familia disfuncional y en donde siempre fue rechazada.

"Vengo de una familia disfuncional, fui abusada sexualmente y maltratada desde la edad de 5 años por un pariente".

Fue en el metro de la Ciudad de México; Karla estaba esperando a algunos amigos cuando un pequeño que vendía dulces se aproximó a ella y le dijo que alguien le había enviado un dulce como regalo.

Cinco minutos después la joven identificó a un hombre de edad avanzada que se presentó como vendedor de autos usados. Comenzaron a platicar y la incomodidad se disipó cuando ambos compartieron las historias de los abusos que habían sufrido en el pasado.

Karla comentó que se mostró muy caballeroso, por ello después de una “amena” plática, intercambiaron números telefónicos. Ella estaba muy emocionada, y esperó ansiosa su mensaje. Él se contactó para invitarla a pasear a Puebla.

El traficante llegó en un Pontiac Firebird Trans Am color rojo, que deslumbró a la menor.

"Cuando vi el auto no lo podía creer, estaba muy impresionada por tan grandioso auto. Fue emocionante para mí. Él me pidió que me subiera al auto para ir a lugares".

El joven tenía 22 años (10 años más que Karla) y con sus atenciones la enamoró y convenció de irse a vivir con él.

“Vivimos juntos por 3 meses y durante ese tiempo me trató muy bien. Él me amaba, me compraba ropa, me daba atención, me traía zapatos, flores, chocolates, todo era hermoso".

Sin embargo, había señales que las cosas no estaban del todo bien; los primos del novio llegaban al departamento con chicas nuevas cada semana. La menor se armó de valor y le preguntó qué tipo de negocios tenía.

“Somos proxenetas. Unos días después me empezó a decir todo lo que tendría que hacer; las posiciones, qué tanto necesitaba cambiar, las cosas que tenía que hacer con los clientes y por cuánto tiempo, cómo tenía que tratarlos y cómo tenía que hablarles para que me dieran más dinero".

Así comenzó el infierno de Karla, quien como primer trabajo fue enviada a Guadalajara, una de las ciudades más grandes de México.

"Empecé a las 10 a.m. y terminé a la medianoche. Estuvimos en Guadalajara durante una semana. Hagan cuentas. Veinte por día, durante una semana. Algunos hombres solían reírse de mí porque yo lloraba. Tenía que cerrar mis ojos para no ver qué me estaban haciendo, así no sentiría nada".

La enviaban a prostíbulos de distintas ciudades, moteles de carretera, calles conocidas para la prostitución e incluso casas. No tenía días libres, y atendía a 30 clientes por día. ¡Todo esto teniendo menos de 16 años!

En la actualidad

Karla tiene ahora 25 años, y se ha convertido en defensora del tráfico de personas. También presentó su caso al papa Francisco y los congresistas estadounidenses pretenden modificar la H.R. 515 o Ley Morgan la cual obliga a las autoridades a compartir información relacionada a ciudadanos de EEUU que son traficantes de menores, cuando es su intención viajar a otros países.

El caso de de Karla no es exclusivo, el tráfico de personas es uno de los principales negocios ilícitos. "En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños, la CNDH alerta: 93% de las víctimas de trata de personas son mujeres y 26% son personas menores de edad, sin embargo, en los casos iniciados por SEIDO la mayoría reportada son hombres y personas menores de edad" lanzó las cifras la plataforma de la UNAM.

Con información e imagen de CNN.

