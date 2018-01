Se repite la historia... Autoridades piden a mujeres no andar solas para evitar violación

Una vez más el Estado perpetúa que la mujer tiene responsabilidad cuando es víctima de una agresión sexual, pues debió comportarse de determinada forma para evitar sufrir un crimen. En esta ocasión fue precisamente una entidad que se creó para la defensa de los derechos de las mujeres.

La Oficina de la Procuradora de la Mujer en Puerto Rico, que no tiene jefatura en propiedad hace meses, anunció que estaría en las Fiestas de la Calle San Sebastián que congrega a miles de personas en un fin de semana en el casco histórico del Viejo San Juan distribuyendo material educativo para prevenir agresiones contra las féminas. El problema está en que el material educativo de la entidad en lugar de hacer un llamado a respetar la integridad de las personas y promover un mensaje de que la mujer no es un objeto o propiedad del hombre, instruye a las mujeres a evitar conductas que las puedan convertir en víctimas de agresión sexual.

La comunicación lleva un mensaje de que las mujeres no deben andar solas, ni ir al baño solas, a no usar transportación pública sin más pasajeros, no ser amistosas con personas recién conocidas y quedarse calladas ante insinuaciones, entre otras.

Algunas de las recomendaciones en los boletines que se distribuirán en las Fiestas de la Calle San Sebastián son:

Trata de estar siempre acompañada

Evita caminar o conducir por calles oscuras

Nunca pidas pon (aventón) o des pon a desconocidos

Evita lugares donde se realicen construcciones y/o demoliciones, así como inmediación a lotes baldíos y zonas despobladas o muy arboladas

Al abordar un medio de transportación pública, verifica que vayan más pasajeros

Si se aproxima un carro y el conductor te hace insinuaciones, no contestes; desplázate por detrás del automóvil a la acera contraria si la persona insiste, toca cualquier puerta para que pidas apoyo

Trata de mantener una actitud reservada con personas que hayas conocido muy recientemente y antes de aceptar cualquier invitación piénsalo más de dos veces, muchos de los agresores tratan de ganarse la

confianza de las víctimas siendo amables y agradables

confianza de las víctimas siendo amables y agradables No aceptes bebidas alcohólicas de desconocidos

Hazte acompañar de alguien cuando vayas a baños público

Pide ayuda en caso de que alguien te moleste o trate de seguirte

Si alguien te hace insinuaciones deshonestas u obscenas, así como ofertas de dinero, revela los hechos a las personas en quien más confíes (padres, tía, profesor/a, policía, etc.)

Según un comunicado de la agencia, la activación con la distribución de estos consejos en las Fiestas de la Calle San Sebastián será porque allí se consume mucho alcohol, lo que nubla el juicio de las personas. “Llevamos una campaña de prevención contra todo lo que atente contra la dignidad de la mujer, desde la violencia de género hasta la agresión sexual, entre otras. Como dependencia, sabemos que este tipo de conducta reprochable se hace más frecuente durante festividades en las que suele consumirse alcohol de manera inusual. Ese consumo, a su vez, puede nublar el buen juicio", dijo la procuradora interina de la Mujer, Carmen Lebrón González.

Tan reciente como el año pasado, se desató una polémica en Costa Rica donde el Organismo de Investigación Judicial advertía a las mujeres a no vestir prendas provocativas para no ser víctimas de agresión sexual.

En Puerto Rico, cuando en el año 2015 fue asesinada la cantautora Ivania Zayas también se desató una polémica por expresiones de un alto jefe de la Policía que trabajaba en la investigación del crimen, quien cuestionó que la víctima estuviese sola en la calle en horas de la madrugada. En aquel entonces, líderes de grupos feministas en la Isla afirmaron que ese tipo de expresiones responsabilizan a las víctimas por los ataques y no a los agresores. Señalaron que a las mujeres se les pasa juicio moral. De hecho, en aquel entonces nació un movimiento en redes sociales denominado "Camino la calle sola". Incluso, la cantautora Lizbeth Román le dedicó una canción.



En el 2016, las turistas argentinas María José Coni, de 22 años, y Marina Menegazzo, de 21, fueron asesinadas en Ecuador. Hubo cuestionamiento de las autoridades ecuatorianas sobre por qué viajaban solas. Esto también desató una ola de críticas por su peso machista. De ahí, nació también una campaña de redes sociales denominada #ViajoSola.

En el 2011, un agente de la policía canadiense en una charla a universitarios dijo que la mejor manera de evitar una agresión sexual era evitar vestir de manera provocativa. Más de 3,000 personas marcharon por las calles de Toronto con el lema de que las autoridades deben enseñar a no violar, en lugar de enseñar cómo no ser violadas.

En fin, que el nuevo capítulo de Puerto Rico es una muestra más del mucho camino que falta por caminar en la lucha por la equidad de género en las sociedades contemporáneas.