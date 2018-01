Katy Jurado, la primera mexicana nominada a un Oscar

Hoy Google nos preparó una sorpresa: un doodle dedicado a Katy Jurado, quien cumpliría 94 años.

La actriz mexicana, cuyo nombre real fue María Cristina Estela Marcela Jurado, nació en Guadalajara, Jalisco (zona conocida comúnmente como 'La perla tapatía', en el Océano Pacífico) el 16 de enero de 1924. Sus ojos se cerraron por última vez el 5 de julio de 2002, en Cuernavaca, México, a menos de 100 kilómetros de la Ciudad de México.

Katy Jurado formó parte de la llamada 'Época de Oro', del cine mexicano (a la que también pertenecieron María Félix y el propio Pedro Infante).

Por su belleza y talento se destacó de entre el gremio actoral como una mujer fuerte, que personificó a la perfecta 'femme fatale', aquella mujer valiente, empoderada y segura de sí misma.

En 1951 fue descubierta por la mirada internacional. El cineasta estadounidense Budd Boetticher la encontró y le propuso volar hacia la tierra de los sueños: Hollywood.

En Estados Unidos, Katy Jurado participó en la cinta 'The Bullfighter and The Lady'. Su talento y calidad histriónica, además de su belleza, le valieron ser habitualmente parte de los elencos en filmes clásicos y del género del western, de los 50's y 60's, participando en cintas como 'High Noon', 'Arrowhead', 'Broken Lance', 'One-Eyed Jacks', y 'Pat Garret & Billy the Kid'.

Katy Jurado se convirtió en la primera actriz latinoamericana en ser ganadora del Globo de Oro por su actuación en la cinta 'High Noon', en 1952, y la primera en ser nominada para el Premio Oscar, de la Academia Americana, por la película 'Broken Lance', en 1954.

La mexicana realizó setenta y una películas durante toda su carrera artística, además de que participó en el teatro y la televisión, manteniéndose vigente en el mundo del espectáculo hasta casi el final de su vida, en su mayoría de la mano de Televisa.

Una de las principales características actorales de Katy Jurado fue la de protagonizar papeles de mujeres seductoras y un tanto malvadas, convirtiéndose casi al final de su carrera en una de las villanas más queridas de la televisión mexicana.

"Yo siempre supe que mi cuerpo era provocador. Mi físico era diferente y sensual", manifestó en alguna ocasión al ser cuestionada por la prensa.

Sobre su vida personal, Katy Jurado se casó en dos ocasiones: primero con el actor mexicano Víctor Velásquez, con quien tuvo dos hijos: Víctor Hugo y Sandra.

Años mas tarde con el director estadounidense Ernest Borgnine, separándose de él en el año 1963.

Una mujer digna de admirar.