5 bellas mujeres que se lanzaron a la política en Colombia

Cuando sientas que las palabras te ahogan es porque ya llego el momento de decirlas. U-112 Cámara por Bogotá U-112 #PorElRespeto #Denunciemos a los agresores, maltratadores, acosadores y abusadores de niñas, niños y mujeres #Denuncia llama al 112! U-112

A post shared by U-112 Carolina Flórez U-112 (@carolinaflorezgonzalez_) on Jan 14, 2018 at 10:10am PST