La población mundial consume 10 millones de gigabytes de porno al día

PornHub presentó su acostumbrado reporte anual donde muestra cuales fueron las tendencias entre sus múltiples usuarios para el 2017 y en esta ocasión lo más claro es que los smartphones se han convertido en la principal ventana al porno.

Entre los impresionantes números que presentó la plataforma están que durante el 2017 registraron más de 28,500 millones de visitas, esto significa que todos los días contaron con un promedio de 81 millones de visitas.

De esa cantidad de visitas se registraron 50 milbúsquedas al minuto, es decir, poco más de 800 búsquedas por segundo. Si esto aún no te impresiona, tal vez el hecho de que se consumen 10 millones de gigabytes de porno al día pueda que sí.

En cuanto a los hábitos de consumo, el 2017 los smartphones de consolidaron como la principal ventana al porno después de crecer un 5% en uso dentro de la plataforma, esto mientras que la PC y las tablets descendieron en cantidad de visitas.

De manera específica, el 67% del tráfico de PornHub fue de smartphones, el 24% de computadoras y solo el 9% de tablets. En países como Corea del Sur y Cuba el aumento del tráfico en smartphones fue de más del 70% respecto al año pasado.

Puede parecer una broma, pero no, el aumento del tamaño de pantalla en los teléfonos inteligentes ha hecho que muchas personas prefieran este equipo para consumir pornografía y no solo en PornHub, ya que varios sitios han mostrado la misma tendencia, algo que lo ha llevado a crear sus propias aplicaciones móviles, a pesar de que no pueden publicarlas en las tiendas de aplicaciones, aunque siempre hay maneras.

