Hallazgo en Marte confirmaría la existencia de vida

A través de la cuenta de Twitter Curiosity de la NASA se dio a conocer un hallazgo que podría cambiar el rumbo de la humanidad como lo conocemos.

El instrumento MAHLI (Mars Hand Lens Imager) captó el primer lote de 2018 en el que se ven ocho imágenes capturadas por esta cámara.

Meanwhile, back on Mars… I’m checking out these stick-like figures. Each is about a quarter-inch long. Maybe they're crystals? Or they could be minerals that filled spaces where crystals dissolved away. Stay tuned! Science continues. pic.twitter.com/4oR70BVht3

